Exposição revive Caravana da Integração Nacional

Mais de 50 veículos históricos, muitos deles ônibus e caminhões, estão reunidos desde o último dia 3 na 2ª Caravana de Integração Nacional, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O evento, que comemora os 200 anos da Independência do Brasil e homenageia a Caravana de Integração Nacional ocorrida em 1960, vai até a próxima quarta-feira (7). O acesso é gratuito, e o horário de visitação vai das 10h às 19h.

Fruto de um movimento pela implementação do transporte rodoviário no País capitaneado pelo setor de indústrias, a caravana chegou ao Planalto Central em 2 de fevereiro de 1960, antes da inauguração de Brasília. No desfile feito na Esplanada dos Ministérios, o presidente da República esteve dentro de uma Romi-Isetta – carro este que poderá ser visto no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade na 2ª Caravana de Integração Nacional. Essa Romi-Isetta faz parte de uma coleção de veículos históricos de um proprietário de Ribeirão Preto (SP).

A caravana foi uma viagem de contornos épicos, que teve a participação de 287 expedicionários em 137 carros, caminhões e ônibus que saíram dos quatro cantos do País. Idealizada pelo major José Edson Perpétuo, primo e ajudante de ordens do então presidente Juscelino Kubitschek, a Caravana de Integração Nacional uniu todos os fabricantes de automóveis do Brasil. Eles cederam veículos, motoristas e mecânicos para a jornada. Aventureiros, jornalistas, engenheiros, operários e políticos também participaram da expedição.

A ideia era, como diz o nome, a integração: o governo JK havia criado a noção de um País integrado pela construção de estradas, pela ampliação de aeroportos e por uma marcha para o interior. Na chegada dos viajantes, apesar da chuva, os candangos compareceram em peso à festa, que contou com missa na Catedral e churrasco oferecido pela Presidência da República.

O feito histórico incluiu, ainda, um monumento instalado na Esplanada dos Ministérios, localizado no canteiro central, entre as Vias N1 e S1. Em formato de cruz, a obra é feita em metal, com os pontos cardeais, que identificam o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste de um cruzeiro chamado Brasil, homenageando o deslocamento feito pelos participantes da Caravana de Integração Nacional. A obra foi revitalizada e entregue ao público em 6 de fevereiro deste ano, com o apoio do Colégio CIMAN. A instituição educacional também é apoiadora da 2ª Caranava de Integração Nacional.

Serviço

2ª Caravana da Integração Nacional

De 3 a 7 de setembro, das 10h às 19h

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Entrada gratuita