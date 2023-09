Exposição ‘Difusões do Budismo’ reúne cerca de 50 peças sobre o mundo budista

Exposição oferece experiência sensorial, na qual o visitante explorará a diversidade das manifestações do Budismo Theravada, Mahayana, Vajrayana e do Hinduísmo Balinês

Em comemoração aos seus 50 anos, o Templo Shin Budista de Brasília (315/316 Sul) promove a exposição “Difusões do Budismo”, com imagens do Buda. A ideia é proporcionar ao público uma imersão no mundo budista, por meio da arte religiosa.

A exposição é gratuita e livre para todos os públicos, e fica em cartaz até 15 de outubro. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 15h às 19h30; aos sábados, das 9h às 13h30; e aos domingos, das 9h às 11h30.

A “Difusões do Budismo” conta com cerca de 50 peças e oferece experiência sensorial, na qual o visitante explorará a diversidade das manifestações do Budismo Theravada, Mahayana, Vajrayana e do Hinduísmo Balinês. As peças representam as mais diversas manifestações do Buddha Shakyamuni, do Buddha Amida, dos Bodhisattvas e das deidades.

As peças exibidas integram a coleção familiar iniciada há mais de 20 anos por Luiz Claudio Carneiro e familiares, a partir de viagens pela Ásia. As imagens foram trazidas de países como Camboja, China, Coreia, Índia, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Myanmar, Nepal, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Tibet e Vietnã.

“108 marcas distinguem cada uma das imagens, entre elas, feição, postura, mudras (gestual com as mãos), vestimenta, lóbulos e composição. A feição é a principal marca das peças da exposição”, explica Luiz Claudio Carneiro, responsável pela coleção.

Serviço

Exposição “Difusões do Budismo”

Em cartaz até 15 de outubro

No Templo Shin Budista de Brasília – 314/316 Sul, lote 5, Brasília-DF

Entrada franca e classificação livre

Mais informações: @budismodaterrapura