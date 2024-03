Com entrevista de Fernando Viana – especial para o JBr

Tiradentes, líder da inconfidência mineira; Alberto Santos Dumont, o pai da aviação; JK que fincou Brasília no coração do país; a poesia e a literatura de Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Fernando Sabino; a nova sonoridade proposta pelo Clube da Esquina e seus líderes Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Essas e outras tantas personalidades e talentos que tanto contribuíram e ainda enriquecem o país em diferentes áreas têm algo em comum: além do apreço pelo pão de queijo, de certo, a origem em Minas Gerais.



O estado – criado há 301 com a então Capitania das Minas do Ouro, por Portugal – é marcado não somente por sua rica cultura e culinária, mas também pelas belezas naturais, arquitetura e seu povo acolhedor. Minas possui cerca de 62% do Patrimônio Histórico do Brasil, em cidades como Ouro Preto, Congonhas do Campo, Diamantina. São verdadeiros museus a céu aberto, onde se pode apreciar boa parte das obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.



Não por acaso, os hábitos, cultura, paisagens e o jeito mineiro que encanta e enche os olhos dos visitantes são destaque na mostra Coisas de Minas, galeria da Casa Thomas Jefferson, com entrada gratuita.

A exposição ficará aberta ao público até 6 de abril, e conta com 44 telas que retratam o trem, as montanhas, as paisagens, os casarões, as ruas seculares com calçamento em pedras, a fauna e a flora do estado. A alma e o jeito mineiros de viver e existir compõem a “Coisas de Minas”, que é resultado do trabalho de três grandes artistas do estado.

Foram quase dois anos de trabalho, até que as artistas plásticas Doralice Barros Pereira e Eloisa Lima Soriano Marcolino, sob a curadoria do também artista plástico e professor de ambas, Sérgio Cioglia, concluíssem a mostra à disposição do público, em Brasília. “Fizemos a exposição como se fosse uma viagem. Tentamos pegar as memórias e as vivências da gente, aquelas coisas bonitas e marcantes em Minas Gerais, diz Eloísa.

Foto Convite – artista plástico Eloísa Lima Soriano Marcolino. Crédito: divulgação/Ascom Casa Thomas Jefferson.

Conheça os artistas

Doralice Barros Pereira

É formada em geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciou a formação artística em pintura com aulas no Cenex Belas Artes da UFMG. Ela faz exposições sempre muito exitosas em Minas e se inspira na possibilidade de ver o real com outros olhares. Eloísa Lima Soriano Marcolino

Iniciou formação em artes plásticas no Cenex Belas Artes, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e em aquarela, no Sesc. A artista considera cada nova obra um desafio que a instiga a reproduzir a imagem contemplada com realismo, transparências e reflexos, sempre atenta e comprometida em ser fiel às inúmeras nuances das cores que contempla ao redor com o estilo realista. Sérgio Cioglia

Com sólida formação acadêmica, ele começou a participar do curso livre de desenho na Escola Guignard e aperfeiçoou os conhecimentos em pintura com grandes nomes da arte, como Mauro Ferreira e Ivone Alvim. Graduado em desenho e artes plásticas, é habilitado em pintura e escultura, e especialista no estilo realista figurativo.

Foto Convite – artista plástico Doralice Barros Pereira. Crédito: divulgação/Ascom Casa Thomas Jefferson.

O curador cultural da Casa Thomas Jefferson Luiz Carlos Costa conversou com a equipe do JBR sobre a exposição. Confira:

Por que produzir algo voltado à cultura mineira?

A ideia da exposição surgiu do encantamento pelas belezas e pela riqueza multicultural de Minas Gerais e do encontro destes grandes artistas que retratam tão bem o que o estado oferece. Então, o título “Coisas de Minas” também é um “retrato cultural”, porque em Minas Gerais, a palavra “coisa” tem um significado amplo: vai desde coisinha, quando carinhosamente pessoas eram chamadas no passado, até objetos, alimentos, expressões e comportamento.



Quais são as expectativas para o evento?

Os artistas e a Casa Thomas Jefferson desejam que o público de Brasília desfrute desse projeto que foi motivado, planejado e realizado para ser uma viagem, uma experiência, repletas de aprendizado e emoções.

A exposição vai receber três grandes artistas. Como foi realizada essa curadoria?

Eloisa e Doralice foram convidadas para realizar essa exposição por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Duas mulheres, artistas visuais que representam o respeito que a Casa Thomas Jefferson tem pelas mulheres em suas diversas e diferentes atuações na sociedade. Então, Eloisa e Doralice resolveram incluir os quadros do seu mestre Sérgio Cioglia, que fez a curadoria e a supervisão da exposição.

Brasília acolheu muitos mineiros, que hoje moram aqui na cidade. Como a exposição pretende fazer com que eles se sintam em casa?

Buscamos construir uma história que leve o visitante a viajar pelas coisas de Minas, abrangendo paisagens, conjuntos arquitetônicos, natureza morta, pessoas, fauna e flora, culinária, e nas entrelinhas o acolhimento caloroso com o qual o povo mineiro recebe os seus visitantes.

O que o público pode esperar do evento?

Enfrentamos o desafio de retratar Minas, pois, como disse Guimarães Rosa: Minas são muitas.. O público pode ter a certeza de que os três artistas visuais levaram toda a sua paixão, dedicação e talento para representar Minas Gerais com respeito, admiração e amor.

Serviço:

Exposição “Coisas de Minas”

Até 6 de abril, na galeria de arte Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul. Entrada franca.