CCXP22 encerra segundo dia com a presença de Tenoch Huerta emocionando o público no Palco Thunder by Cinemark Club

Programação intensa do dia movimentou o público lotando os estandes e fazendo filas para conhecer seus artistas favoritos

Os fãs da cultura pop seguem empolgadíssimos com a vasta programação da CCXP22. Durante todo o dia era possível ver o público lotando a São Paulo Expo para visitarem as ativações dos estandes, verem seus ídolos de perto, comprarem itens exclusivos e assistirem aos principais painéis de cada palco. No Palco Thunder by Cinemark Club, as pessoas não arredaram o pé desde de manhã para assistirem a conversa com o ator Tenoch Huerta. Já no Artists’ Valley, era possível ver e bater um papo com grandes nomes dos quadrinhos nacionais e internacionais e até mesmo ganhar um pôster autografado da autora e quadrinista Ciça, a homenageada do ano do Artists’ Valley.

“Estamos vivendo uma edição histórica da CCXP. É possível ver o brilho no olhar de cada pessoa que anda por aqui. O clima é o melhor possível e estamos ansiosos para viver os próximos dias neste que é o maior evento de cultura pop do mundo”, conta Roberto Fabri, VP de conteúdo e um dos curadores da CCXP.

No Palco Thunder by Cinemark Club, logo depois da exibição do jogo entre Brasil x Camarões, Jovem Nerd e Azaghal já emendaram o final do jogo com o painel em parceria com Spotify. Eles apresentaram um novo projeto chamado ‘França e o labirinto’, um podcast original da própria plataforma, uma produção inteiramente brasileira, com roteiro desenvolvido pela dupla há mais de 2 anos. Essa será uma aventura por áudio imersiva, em que prometem envolver o ouvinte no corpo do personagem principal, Nelson França, um detetive cego. Após um teaser em áudio exclusivo feito para a CCXP22, os dois chamaram ao palco Selton Mello, que deu a voz para o personagem principal deste novo projeto e é recebido com muita empolgação pelo público. Serão episódios de podcasts com 30 minutos com lançamento previsto para 2023.

Fechando o dia, Marcelo Forlani e Maria Bopp entraram no palco para conduzir o painel dedicado à Tenoch Huerta. Eles iniciaram falando do personagem que o ator mexicano de ascendência indígena interpreta no universo Marvel, o Namor, que aparece em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Tenoch Huerta entrou no palco e foi recebido pelo público com muita animação. O papo aconteceu em ‘portunhol’ em celebração aos povos latino-americanos, tão representados por Tenoch no universo Marvel. O ator comentou como foi para ele ver as mudanças feitas pela Marvel em Pantera Negra, para adaptar e honrar a cultura asteca e, logo, os povos originários da América Latina. Muito emocionado, o público vibrou muito com a conversa.

No Palco Creators, o desfile de cosplay reuniu muitos fãs, como Julius Caesar, cosplayer há mais de 15 anos e vencedor nesta sexta-feira: “Confesso que sempre dá um frio na barriga. Quando você vai subir no palco, até agora, na hora da premiação, você fica pensando se vai dar certo. É incrível, estar aqui é sempre bem emocionante, sabe? Toda essa estrutura que preparam para o cosplay é incrível. Estou muito feliz com a vitória e de estar aqui curtindo com a galera!” As pessoas assistiram também o Só 1 Minutinho Show, apresentado por Ed Gama e Estevam Nabote. Foram horas de brincadeiras, interação com a plateia presente e muitas risadas. Nesta quinta-feira, os convidados foram: Rafael Studart, Jhonny Drummond, Jovem Nerd e Azaghal, João Kleber, Esdrass Comedy, Supla, Niny Magalhães e Renata Said. A noite de sexta-feira foi encerrada com dois grandes shows: Carol Biazin, que abriu a noite com a música Rolê e Tentação. Finalizando, a banda Supercombo agitou o público com seus maiores sucessos.

No palco Ultra, a Crunchyroll exibiu com exclusividade o primeiro episódio de quatro animes que estão marcados para serem lançados em 2023. ‘The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World’ tem a estreia marcada para janeiro de 2023; ‘The Fruit of Evolution 2 – Before I Knew it, My Life Had it Made’ está previsto para janeiro de 2023; A segunda temporada de ‘In/Spectre’ vai lançar em janeiro de 2023; fechando os anúncios, ‘Ayaka – A Story of Bonds and Wounds’, não tem uma data certa de estreia, mas será em 2023. Fechando o dia, a editora JBC anunciou a publicação no Brasil do tão aguardado mangá ‘Fênix’, do autor Osamu Tezuka, que é considerado um dos maiores grandes clássicos do gênero.

No Artists’ Valley o movimento foi intenso até o fim do dia, com o público fazendo fila nas mesas até o evento terminar a programação de hoje. Jefferson Costa, quadrinista e autor de “Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias” atendia os fãs que o aguardavam na fila. A mesa dos Irmãos Castro foi um grande sucesso atraindo o público para o local. Mais a frente, Eduardo Santos falou da emoção de conhecer Carlos Ruas, quadrinista e autor do Um Sábado Qualquer, Mundo Avesso e Cães e Gatos: “os quadrinhos do Carlos Ruas são um clássico que eu amo, todo mundo conhece o trabalho dele que é incrível”

No Palco Bentô os jurados do desfile de cosplay da CCXP22, Uiu Wiru, Kiki Belico e Sirius bateram um papo sobre a carreira no universo cosplay, com dicas para quem quer começar, dificuldades e incentivos. Apesar de ter acontecido no mesmo horário do jogo do Brasil, na Copa do Mundo, o local continuou bombando, sem lugares vagos. O universo dos K-Dramas foi o penúltimo painel do palco neste dia 2. Para a conversa, as convidadas foram as “k-drameiras” Érica Imenes, Carol Pardini, Pri Ganiko e Babi Dewet. Fechando o segundo dia de CCXP22, o Palco Bentô recebeu uma conversa com os dubladores de Bluelock. São eles: Marcus Pejon (Voz do Yoichi); Fabricio Vila Verde (Voz do Sae); Lucas Gama (Voz do Hyoma) e Mattheus Caliano (Voz de Meguru).

Nem só de Counter-Strike vive a Tribo Game Arena. Além do tradicional jogo de tiro, a plateia entrou no clima da Copa do Mundo e acompanhou uma série de partidas de FIFA 23. Depois, foi a vez do Gaules subir ao palco e receber um caloroso “parabéns” da Tribo pelo seu aniversário. “É um sonho poder fazer mais coisa a cada ano. Ver a tribo toda ser palco dos games da CCXP é incrível. E hoje, no meu aniversário, meu presente é estar aqui com vocês”, declarou o streamer.

Na Arena Podcast, os menos apaixonados por futebol puderam acompanhar a turma do Falando de Nada Podcast trazendo notícias e novidades do mundo do cinema. Michel Arouca e a voz do Oscar, Aline Diniz, debateram os “breaking news” da sétima arte e responderam perguntas do público sobre lançamentos e os filmes favoritos. Finalizando o segundo dia da arena, o comediante Ronald Rios e os neuróticos garantiram boas risadas com o Puro Neurose Podcast, trazendo dúvidas e memórias do universo geek.