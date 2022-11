CCXP22 confirma painel com Porta dos Fundos

Em um painel exclusivo sobre o Especial de Natal, Fabio Porchat, Antonio Tabet e demais membros do elenco lançarão trailer oficial e making-of no dia 4

O Paramount+ acaba de confimar a participação do Porta dos Fundos em um painel exclusivo na CCXP 2022 sobre o aguardado e já tradicional Especial de Natal, que estreia, com exclusividade, no serviço de streaming ainda este ano. No dia 4 de dezembro, domingo, a partir de 15h30, o público presente terá a oportunidade de conferir em primeira mão o trailer e o making of do filme, que neste ano recebeu o nome de O ESPÍRITO DO NATAL.

Para a ação, estarão presentes no Palco Thunder os fundadores do Porta dos Fundos, Fábio Porchat e Antônio Tabet, além dos atores Evelyn Castro e João Pimenta. A CCXP deste ano retoma as atividades presenciais, após dois anos sendo realizada de forma remota, e vai acontecer entre os dias 1 e 4 de dezembro, no SP Expo.

Além do painel exclusivo, o Porta dos Fundos também vai marcar presença no Unlock, evento de negócios da Omelete&Co e que também faz parte da CCXP. Na ocasião, Bianca Goulart, Gerente de Negócios, Rafael Fortes, VP de Produção e Conteúdo, Ian SBF, Sócio-Fundador, e Gustavo Martins, Editor-Chefe, farão uma palestra sobre o Porta dos Fundos e Cultura Pop. O painel acontece no dia 30 de novembro, entre 10h15 e 11h15, também no SP Expo.

Sobre O ESPÍRITO DO NATAL

Cinco amigos que odeiam o Natal decidem passar o fim de ano juntos em uma casa de campo isolada, mas quando acidentalmente um deles mata um invasor misterioso, vestido de vermelho, na noite do dia 24 de Dezembro, coisas estranhas acontecem. Ataques de renas selvagens, carvão no lugar de presentes e anões assassinos, seria tudo uma coincidência ou eles mataram o maior símbolo do Natal? Esqueça a uva-passa no arroz e sua tia perguntando se você está namorando, neste Natal o perigo é outro.

CCXP22

December 1st – 4th

Sao Paulo Expo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

For more information on tickets, please go to: www.ccxp.com.br