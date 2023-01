CCBB Educativo lança o podcast “Movimento Armorial”

No primeiro episódio, o ouvinte vai conhecer a história da onça Caetana, personagem da obra de Ariano Suassuna, e o conto “Duas Mulheres do Cangaço”

Que tal conhecer ainda mais sobre o Movimento Armorial? Com dois episódios que apresentam histórias, músicas e curiosidades sobre o movimento de arte e cultura popular brasileira com foco, sobretudo, na cultura nordestina, o CCBB Educativo lançou o podcast Movimento Armorial, que pode ser acessado no site BB Cultura | Podcast no Spotify.

No primeiro episódio, o ouvinte vai conhecer a história da onça Caetana, personagem da obra de Ariano Suassuna, e o conto “Duas Mulheres do Cangaço”. Já no episódio 2, dois contos inspirados na cultura popular nordestina: “A onça e o bode” e “A mula e o saci”. Ao final, uma oficina musical para adultos e crianças. O material foi produzido pela equipe de mediadores do CCBB Educativo.

A exposição Movimento Armorial 50 anos fica em cartaz até o dia 15 de janeiro no CCBB Brasília e o conteúdo disponibilizado no podcast permite imergir ainda mais nesse universo, promovendo um belo passeio pela história da cultura popular brasileira. Uma possibilidade de conhecer, de forma lúdica, sobre esse grande movimento.

E para o público que visita o CCBB Brasília, as atividades presenciais oferecidas pelo Programa Educativo são gratuitas e para diferentes idades. Contação de histórias, visitas mediadas e teatralizadas, oficinas, rodas de leitura, são apenas algumas das atividades desenvolvidas para o público adulto e infantil. A programação completa pode ser conferida nos sites https://programaccbbeducativo.com.br/ ou https://bb.com.br/cultura.

