Carmen San Thiago lança seu calendário para 2024 com obras de Brasília

Um calendário anual repleto de pinturas acrílicas que captam a beleza das memórias cotidianas da capital

A artista visual Carmen San Thiago lança, neste sábado (11), seu calendário para 2024. Trata-se de uma obra com várias cenas do Distrito Federal abrilhantando as datas do novo ano. O lançamento acontece Livraria e Café Porão do Livro (405 Norte).

Um calendário anual repleto de pinturas acrílicas que captam a beleza das memórias cotidianas de Brasília. Cenas da capital brasileira podem nos acompanhar diariamente em mais uma edição do calendário que precede um ano repleto de novas histórias.

O Calendário Brasília Carmen San Thiago celebra as pessoas que dão vida ao concreto e cujas narrativas e ocupações que são o espetáculo do dia a dia de Carmen. Com sua paleta de cores vibrantes e sua técnica inigualável, a artista transforma episódios aparentemente comuns em visões lúdicas. A estreita relação com a cidade permeia a trajetória de, artista que transita por diferentes suportes e linguagens com delicadeza que alia traços e olhares poéticos.

Confira algumas obras que compõem o calendário:

Cada pintura do calendário é uma janela para o cotidiano brasiliense aberta para aguçar a curiosidade do espectador. Ao observar as obras de Carmen, somos convidados a completar essas histórias ao imaginar os momentos precedentes e do porvir com criatividade. As cenas têm mais roteiros e dialogam com a sétima arte, não por coincidência. San Thiago também atua no cinema brasiliense com várias produções premiadas.

Vale lembrar que as três edições anteriores se tornaram itens de colecionadores. A edição 2024 é limitada a 200 unidades e traz imagens inéditas. Cada exemplar vai custar R$ 60.

Serviço

Lançamento do Calendário Brasília Carmen San Thiago

Sábado, 11 de novembro

De 15 às 19 horas

Na Livraria e Café Porão do Livro (405 norte – Bloco D – Loja 67)

Valor do calendário: R$ 60

Edição limitada: 200 unidades

Entrada franca