Brasília Photo Show promove atividades gratuitas para crianças no MAB

A Cidade da Fotografia – Brasília Photo Expo 2023 aterrissa na capital federal com uma programação que se estende por quatro meses, já disponível e que vai até 31 de março de 2024, no Museu de Arte de Brasília (MAB). Um dos pontos altos desta exposição é o envolvimento das crianças em atividades educativas e lúdicas. O MAB Educativo, em parceria com o Programa Mediato Conecta, apresenta uma programação especial de oficinas que abrangem diversas faixas etárias.

Haverá uma variedade de oficinas abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia. As atividades durante o período de férias acontecem até o dia 26 de janeiro de 2024, nas tardes de segunda, quarta e sexta. Com oficinas de mosaico, carimbo, brincadeiras populares, escultura viva, arte cinética e muito mais, as crianças terão a oportunidade de explorar sua criatividade de maneira divertida.

Em janeiro, a programação de oficinas continua com criação de brinquedos recicláveis, oficinas de HQ, criação de narrativas, arte urbana, entre outras. “Estas oficinas são projetadas para inspirar a imaginação das crianças e incentivá-las a explorar diferentes formas de expressão artística”, comenta o gerente geral do MAB, Marcelo Jorge.

Ainda dentro da programação de oficinas, os participantes terão a oportunidade de se aprofundar em técnicas específicas de fotografia. Oficinas como Cianotipia, Antotipia, Câmara Escura, Colagem Fotográfica, Pinhole e Fotograma oferecem uma visão detalhada dos processos fotográficos, desde os métodos tradicionais até técnicas mais experimentais.

Até o final de março, a Cidade da Fotografia, uma das maiores exposições coletivas do Brasil com exibição de aproximadamente 5 mil imagens de participantes de todos os cantos do Brasil e de vários países, ficará aberta para visitação. Ao todo, serão quatro meses de atividades como: exposição física das 400 fotos vencedoras de 2023, exposição das semifinalistas e de todas as 3100 vencedoras das edições anteriores, dezenas de exposições convidadas no espaço de contemplação, museu da fotografia com demonstração de equipamentos antigos, mais 40 oficinas de fotografia, dezenas de encontros de temas ligado a imagem.

Rodrigo Nimer, diretor executivo do BPS Group, afirma que a “Cidade da Fotografia – Brasília Photo Expo 2023” não é apenas uma exposição, mas uma jornada envolvente e educativa que convida a comunidade a explorar, celebrar e descobrir o fascinante mundo da fotografia. “Com atividades especialmente voltadas para as crianças, o evento promete despertar o interesse pela arte visual desde cedo, alimentando a criatividade e o amor pela expressão artística; e celebrando a arte da fotografia de maneiras inovadoras e inspiradoras”, finaliza.

Para mais informações sobre a programação e inscrições, visite o Instagram do MAB ou o portal do BPS https://brasiliaphotoshow.com.br/.