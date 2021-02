Ex-namorada de Hungria diz que cantor quer tirar guarda de filha; ela também relata agressões

PUBLICIDADE

Em conversa com o jornalista Leo Dias, a influenciadora digital Gabriela Sampaio, ex-namorada do rapper Hungria, disse que o cantor deseja tomar a guarda da filha deles. A informação foi confirmada pelo Jornal de Brasília.

O impasse começou quando Gabriela relatou que vivia um relacionamento abusivo com o artista. As declarações foram feitas durante uma live realizada em 29 de novembro de 2020.

“Quando eu expus tudo isso, ele entrou com um processo contra mim para que o vídeo fosse apagado das redes e também com outro para me impedir de citar o nome dele. Ao todo, Hungria queria uma indenização de R$ 10 mil, porém perdeu o processo. A juíza do caso entendeu que ele é uma figura pública e não poderia me impedir de falar sobre ele”, afirmou Gabriela Sampaio.

Durante a entrevista, a influenciadora relatou que o objetivo de Hungria era a deixar ‘louca’. “Não contente com a derrota, ele quer tirar a Isadora para me prejudicar. O desejo é me ver sofrer e conseguir fugir das responsabilidades financeiras. No processo, ele está usando acontecimentos de anos atrás. Creio que o plano dele era me deixar ‘louca’ desde sempre. Quando a gente se separou, eu estava na pior fase de minha vida, porque o meu pai sofria com aneurismas e a minha mãe estava com câncer. Fiquei muito abalada com tudo isso”, desabafou Gabriela.



Além das fortes declarações, Gabriela disse ainda que o rapper é usuário de drogas e que sua família usava o nome de Deus para lhe causar medo.

Sobre as drogas

“Eu o amava muito. Não sabia que ele era usuário de drogas. Acreditava que o estresse dele era por causa da rotina de shows. Eles [Hungria e família] se faziam de bons, mas pensavam apenas no dinheiro. Já arquitetaram isso desde cedo. Tenho 26 anos, tenho dois filhos, e tive de fazer terapia com psicólogos após todo o sofrimento devido às agressões e a tortura psicológica. Fora o dilema de estar com meus pais doentes, sabe? Sofri demais. Eu pesava 47kg quando a minha neném tinha apenas 3 meses. Ele transava com garotas de programa e várias meninas famosas. Fui ao psiquiatra e o meu ex quer usar isso contra mim. Se eu fosse uma mãe ruim, já teria me tirado ela, não concorda?”, indagou.



A influenciadora digital afirmou que o rapper paga pensão alimentícia no valor de R$ 1,5 mil. Porém, relatou que Hungria não é um pai presente e não tem influência na criação da criança. “O padrão de vida da minha filha não corresponde ao que ele e a família dele têm. Lembro-me de quando eu estava na maternidade para parir. Dentro do hospital, após o nascimento da menina, descobri uma traição. Mexi no celular do Hungria e perguntei a ele o que estava acontecendo. Daí, ele me derrubou no chão, eu com os pontos da cesárea fiquei jogada com a minha mãe ao meu lado presenciando tudo. Saí do hospital sozinha com a Isadora”, desabafou a digital influencer.

O relacionamento durou dois anos, de 2016 até 2018. De acordo com Gabriela, o namoro acabou após ela descobrir várias traições e sofrer com as agressões. Segundo a coluna Leo Dias do portal Metrópoles, a assessoria de imprensa do cantor não vai se pronunciar sobre o assunto, devido ao processo correr em segredo de Justiça.