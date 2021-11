Ex-ministro Ricardo Salles será comentarista da Jovem Pan

Ricardo Salles deixou o governo Bolsonaro em 23 de junho, envolto em diversas polêmicas sobre sua gestão

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles se unirá à equipe da Jovem Pan como comentarista. Além dele, na última semana, o portal já havia anunciado a contratação de Caio Coppola e Alexandre Garcia.

O ex-ministro participará do programa “Top of the Hour”, um telejornal que faz parte da nova programação da emissora e que deve ter a duração de 90 minutos. Salles ainda irá fazer comentários no “Headline News”.

Nesta quarta-feira (03), o bolsonarista participou do programa “Pânico” como convidado. Ricardo Salles deixou o governo Bolsonaro em 23 de junho, envolto em diversas polêmicas sobre sua gestão.