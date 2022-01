Ex-BBBs faturam alto vendendo conteúdo adulto na internet; confira!

Se no passado as ex-BBBs faturavam com fotos em revistas masculinas, hoje, várias faturam alto em redes sociais próprias para adultos

Uma nova edição do programa está prestes a começar e com isso, a curiosidade sobre o que andam fazendo os ex-participantes do reality só aumenta. Com o surgimento e crescimento de plataformas especializadas em conteúdo adulto algumas ex-BBBs, além do trabalho na internet como influenciadores, têm investido em produzir conteúdos sensuais para essas plataformas.

Esse é o caso de Angélica Morango, Clara Aguilar, Francine Piaia, Jaque Khury, Nati Casassola e Vanessa Mesquita, de edições diferentes e com públicos-alvo diversos têm algo em comum: quem quiser pode dar uma espiadinha em fotos e vídeos delas; mediante pagamento, claro!

Angélica Morango

Angélica Martins, mais conhecida como a ‘Morango’ do BBB 10, diz que sua relação com próprio corpo é como na música ‘Triste, Louca ou Má’: ‘sua carne não te define, você é seu próprio lar’. Aos 36 anos, ela trabalha com produção de conteúdo adulto para a plataforma OnlyFans e o Câmera Prive. Ela diz lidar bem com o trabalho e que encontrou paz ao silenciar o conservadorismo “que ouviu a vida inteira”.

No OnlyFans, Angélica conta que nunca teve propostas indecentes ou teve que bloquear alguém. “O máximo que já aconteceu foi tentarem uma aproximação de lá pras redes sociais, o que não aceito, e tentarem marcar encontros presenciais. Não aceito nenhuma dessas opções, e deixo isso bem claro. Nunca recebi ofensas ou xingamentos de baixo calão lá”, conta.

Angélica Morango. Foto: Reprodução/Instagram

Angélica Morango. Foto: Reprodução/Instagram

Angélica Morango. Foto: Reprodução/Instagram

Angélica Morango. Foto: Reprodução/Instagram

Clara Aguilar

Clara Aguilar, finalista do “BBB 14”, foi além e criou a sua própria plataforma de conteúdos adultos, a BFFLOUNGE. A ex-BBB tem lá, inclusive, um ensaio com Vanessa Mesquita, vencedora da 14ª edição e com quem teve um affair.

Segundo Clara, o ensaio com Vanessa é um dos mais acessados. “Eu gosto da liberdade de ter uma plataforma em que posso postar fotos e vídeos sem o risco de ser censurada. O número de assinantes varia bastante, já cheguei a ter entre mil e 5 mil em um mês. O valor também varia, quanto mais meses assinar, mais desconto, e vai de R$ 15 a R$ 70 por mês. O feedback do público vem sendo positivo desde o lançamento”, diz.

Clara Aguilar. Foto: Reprodução/Instagram

Clara Aguilar. Foto: Reprodução/Instagram

Clara Aguilar. Foto: Reprodução/Instagram

Clara Aguilar. Foto: Reprodução/Instagram

Vanessa Mesquita e Clara Aguilar. Foto: Reprodução/Instagram

Francine Piaia

Após o fim do casamento, a ex-BBB, participante do BBB 9, resolveu entrar para o OnlyFans. Em entrevista para a revista Clube da Vip, a ex-BBB revelou que terminou seu casamento e resolveu começar uma nova carreira. “Decidi entrar depois de pensar muito. Como eu já tinha posado nua, não vi muito problema. Fiquei relutante com a ideia no início, nunca me considerei um símbolo sexual, mas agora estou adorando fazer”, explicou ela sobre a sua decisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Francine, a entrada para a plataforma fez com que sua autoestima aumentasse. “É muito bom se sentir desejada. Estou me achando bonita e atraente como nunca me senti antes. Me libertei!”

Francine Piaia. Foto: Reprodução/Instagram

Francine Piaia. Foto: Reprodução/Instagram

Francine Piaia. Foto: Reprodução/Instagram

Francine Piaia. Foto: Reprodução/Instagram

Jaque Khury

Jaque Khury, conhecida por participar do BBB 8, atualmente está fazendo muito sucesso no OnlyFans. Na plataforma onde compartilhar conteúdos sensuais, a famosa contou, inclusive, que já recebeu 500 dólares por um vídeo depilando as axilas.

Segundo Jaque, que também é apresentadora do canal WA e trabalha como influenciadora digital, a decisão de criar um OnlyFans veio justamente por conta dos lucros que a plataforma oferece com a criação dos conteúdos sensuais.

“Todo mundo quer dinheiro na vida. Postava fotos sensuais no Instagram e não estava ganhando nada. Aí entrei, usei as fotos que já tinha no celular, comecei a ter assinantes e comecei a produzir meu conteúdo, que é mais caseiro. Para mim funciona mais do que as fotos produzidas. Eu mesma faço as minhas fotos, vídeos em situações como se a pessoa tivesse vivendo comigo a minha rotina”, explicou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jaque Khury. Foto: Reprodução/Instagram

Jaque Khury. Foto: Reprodução/Instagram

Jaque Khury. Foto: Reprodução/Instagram

Jaque Khury. Foto: Reprodução/Instagram

Nati Casassola

Nati Casassola entrou para o OnlyFans, a mais famosa plataforma de conteúdo exclusivo, pensando em fazer uma grana extra. Lá, ela posta imagens sensuais, seminuas e outras exclusivas para clientes que pedem algo específico e pagam mais por isso.

“Uma foto do meu pé pode custar até R$ 500 e nem aparece o rosto. É lucrativo e mais tranquilo que uma capa de “Playboy”, para onde eu já posei duas vezes. Estou com 200 assinantes ativos neste mês. Este número pode mudar, porque a pessoa pode não renovar a assinatura. O valor mínimo mensal é 25 dólares (cerca de R$ 140 na cotação atual)”, diz a ex-BBB

Nati Casassola. Foto: Reprodução/Instagram

Nati Casassola. Foto: Reprodução/Instagram

Nati Casassola. Foto: Reprodução/Instagram

Nati Casassola. Foto: Reprodução/Instagram

Nati Casassola. Foto: Reprodução/Instagram

Nati Casassola. Foto: Reprodução/Instagram

Nati Casassola. Foto: Reprodução/Instagram

Vanessa Mesquita

Vanessa Mesquita, campeã do “BBB14”, também se rendeu à plataforma de conteúdos adultos. A veterinária cobra 7 dólares por assinatura e diz que “É totalmente possível fazer o valor do prêmio do BBB só com o OnlyFans. Meu perfil cresceu cerca de 50% nas últimas semanas. Dá para ganhar dinheiro”.

A ex-BBB divide seu tempo entre a medicina veterinária e a produção de conteúdo sensual. “Meu conteúdo é mais sensual, nada pornô. Faço também fotos saindo do banho e são as que mais vendem, gostam muito de conteúdo caseiro. Além disso, já fiz fotos com a Clara [Aguilar] e com uma amiga, Monique, que faz sucesso no OnlyFans”, diz Vanessa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE