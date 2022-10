Zeca Pagodinho apresenta o show “Mais Feliz” em Brasília

Zeca, que já gravou 24 álbuns de carreira, é famoso também por seu carisma e irreverência, sendo um dos maiores sambistas do país

Zeca Pagodinho volta à capital para mostrar pela primeira vez ao público brasiliense o espetáculo “Mais Feliz”. Com um repertório recheado de samba, o artista se apresenta no Centro de Convenções Ulysses, no dia 22, às 22h. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Com direção musical assinada por Paulão Sete Cordas e cenário de Zé Carratu, Zeca Pagodinho selecionou, com rigor, belíssimos sambas para fazer parte deste repertório, dentre eles, “Mais Feliz” (Toninho Geraes e Paulinho Resende), “O Sol Nascerá” (Cartola e Elton Medeiros), “Ser Humano” (Claudemir, Marquinho Índio e Mário Cleide”). Além desses, clássicos que o público não permite ficar de fora, como, “Coração em Desalinho“, “ Vai Vadiar”, “Deixa a Vida me Levar”, “ Verdade”, “Maneiras”, “Lama nas Ruas”, “ Seu Balancê” e muitos outros sucessos.

Zeca Pagodinho iniciou sua carreira nas rodas de samba dos subúrbios do Rio de Janeiro, como a lendária roda do Cacique de Ramos. Desde criança, circulava entre sambistas de sua geração e das anteriores, até ter o talento revelado pela cantora Beth Carvalho na década de 1980.

O sucesso foi rápido, e em poucos anos já era detentor de diversos prêmios, inclusive quatro Grammys Latinos. No ano de 2021, ele foi eleito pela Revista Veja um dos trinta cariocas que mudaram a história da cidade nas últimas três décadas.

Zeca, que já gravou 24 álbuns de carreira, é famoso também por seu carisma e irreverência, sendo reconhecido pelo público e pela crítica como um dos maiores sambistas do Brasil. Em 2023 Zeca Pagodinho será enredo da Acadêmicos da Grande Rio, segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, na Marquês de Sapucaí.

Serviço

Zeca Pagodinho – “Mais Feliz”

Data: 22 de outubro (sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Hora: 22h (o local pode ser acessado a partir das 20h)

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos a partir de 100 na Bilheteria Digital