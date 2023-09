Wilzy Carioca homenageia Moema Craveiro no no ‘Sextas Musicais’

Amizade entre as artistas deram origem ao concerto que abrilhanta a programação do CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson

Os mais de 40 anos de amizade, parceria e cumplicidade da cantora de formação lírica Wilzy Carioca com a pianista, compositora, arranjadora, pedagoga e escritora/letrista, Moema Craveiro Campos deram origem a um concerto de encher os olhos e agradar aos ouvidos mais exigentes e que estará em apresentação gratuita no palco do CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson na 706/906 Sul desta sexta-feira, a partir das 20 horas. Não é preciso retirar os ingressos antecipadamente. Basta comparecer. Moema é o foco desta edição do projeto Brindes, idealizado por Wilzy em 2008 e que já homenageou Cartola, Fernando Marques, Maurício Maestro e ao grupo vocal Boca Livre, Bossa Nova e Cláudio Santoro. Essência Musical – Brinde a Moema Craveiro Campos – 60 anos dedicados à música é o nome do concerto e nem é preciso retirar ingressos antecipadamente.

Moema Craveiro é antes de tudo uma artista multifacetada e inquieta. E foi a inquietação que há mais de 40 anos a aproximou do universo de Wilzy e ao pensar esta edição do projeto Brindes, a cantora foi buscar uma composição de Moema ainda adolescente, dos tempos em que ela ganhou um festival de música em Goiás, aos 16 anos. Ela se emociona ao falar do significado de ser o foco do Brindes. “Para mim é gratidão eterna. Ela foi buscar lá na minha adolescência a minha primeira composição, para abrir este concerto. Ela está fazendo musicoterapia comigo”, brinca. É que Moema é musicoterapeuta, uma habilidade e paixão que foi levada a descobrir ao longo da já consolidada carreira, após um mestrado, induzida por professores. “A música cura. Faço música, erudita, música popular e componho. E tudo isso ajuda em processos de cura”, sentencia, ao destacar que é possível e preciso usar a música para fazer o bem ao outro.

Foi esse conjunto de coisas que fez com que Wilzy Carioca decidisse homenagear Moema Craveiro e que levou à Casa Thomas Jefferson a levar o concerto ao palco do CTJ Hall nesta sexta-feira, 22 de setembro. O concerto também será transmitido pelo canal do YouTube da Thomas. “Quem nos assistir pode estar preparado, porque vai ver e ouvir a essência musical de Moema, seu perfil interiorano, sua contemporaneidade além do tempo, o erudito e o popular, o teatro. Ela que sempre gostou de compor para a voz. É uma pessoa que é música na sua essência e essa essência estará no palco, conosco”, convida.

Wilzy diz que sempre gostou de fazer os concertos, misturando música brasileira com o erudito que aprendeu na formação lírica. “ Moema tem um registro da música brasileira muito forte”, conclui ao lembrar que as duas estarão juntas, nesta apresentação, que começa pontualmente às 20 horas.

O projeto Sextas Musicais oferece semanalmente ao público, de forma presencial, shows do melhor da música brasileira e internacional. A Casa Thomas Jefferson conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na realização dos eventos culturais.

Serviço

Essência Musical – Brinde à Moema Craveiro Campos – 60 anos dedicados à música

Sexta-feira, 22 de setembro

A partir das 20h

Onde: CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul

Entrada franca, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos