Vibra Brasil reúne música e futebol para a Copa do Mundo

Nomes como Thiaguinho, Belo, Banda Eva, DJ Zullu e Bonde do Tigrão integram a programação. Vendas de ingressos estão abertas pela plataforma Ingresse

A partir de novembro, quando se inicia a Copa do Mundo, as produtoras brasilienses Funn, Verri e Medley irão reunir música e futebol num só evento. É o Vibra Brasil, de 24 de novembro a 18 de dezembro.

Na programação, artistas de pagode e funk, que, convenhamos, é o que combina com futebol! Entre as atrações confirmadas estão nomes como Atitude 67, Thiaguinho, Belo, DJ Zullu, Bonde do Tigrão, Banda Eva, Fica Comigo e Make U Sweat.

“A proposta consiste em transmissão de jogos com atrações musicais nacionais de grande nome, promovendo o que a Copa tem de melhor: união dos brasileiros em todas as nossas paixões, futebol, amigos, música e comemoração”, detalha Pedro Caetano, sócio da Funn, juntamente com Hugo Andrade, Carlos Constantino, Henrique Migras, Vinícius Freire e Roberto Borges Leal.

Serviço:

Vibra Brasil

De 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: ainda não revelado

Ingressos e atrações: Disponíveis pela plataforma Ingresse (https://www.ingresse.com/vibra-brasil).