Vermelho Wonder faz show gratuito na obra de Hélio Oiticica no jardim do CCBB Brasília

Performance integra programação do IV FIC Fantástico

O IV Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília tem a honra de apresentar em primeira mão o show de Vermelho Wonder no dia 10 de março (sexta), às 20 horas, na obra “Magic Square #3” de Hélio Oiticica, localizada no jardim do CCBB Brasília. A entrada é franca e os ingressos estão disponíveis a partir de 3 de março no site www.bb.com.br/cultura) ou na bilheteria do CCBB.

Vermelho Wonder é formado pelo DJ/produtor Márcio Vermelho e Ivana Wonder, alter ego performer de Víctor Ivanon. Criativas sessões de estúdio resultaram em pulsantes produções com referências de synthpop, italo disco e house music. Em perfeita sinergia artística, a dupla produz uma série de músicas, experimentações em vídeo e performances ao vivo.

Com apresentações memoráveis, o duo alia música, moda e performance. Nada mais dialógico do que unir o show com a obra de Hélio Oiticica como cenário. “Magic Square #3” sintetiza o pensamento de Oiticica, rompe os limites do quadro, transpõe a tela para o espaço ambiental e propõe uma integração com o espectador como participante ativo da obra de arte. A apresentação de Vermelho Wonder enaltece a instalação e amplia a sinergia por onde se atravessam cores, sons e corpos dançantes para celebrar a potência da arte como exercício da liberdade a céu aberto.

Sobre o Vermelho Wonder:

Os primeiros encontros entre o DJ/produtor Márcio Vermelho e o performer Víctor Ivanon/Ivana Wonder se transformaram em criativas sessões de estúdio que resultaram na potência de Vermelho Wonder. Em sintonia artística, a dupla segue em produção de uma série de músicas, experimentações em vídeo e performances ao vivo. Já se apresentaram nos festivais Meca, Red Bull Music Academy e Milkshake, além de palcos icônicos como o Teatro Oficina e festas conceituais como a ODD.

Sobre o FIC Fantástico:

O IV Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília acontece de 8 a 18 de março de 2023 no Cine CCBB Brasília. A quarta edição presta homenagem ao cineasta francês Georges Franju. A abertura ocorre no Dia Internacional da Mulher, com filmes de cinco cineastas mulheres de diferentes países. A curadora Josiane Osório selecionou 55 curtas e longas metragens, em um passeio pelos subgêneros: fantasia, ficção científica, horror e outras variações que coloquem o foco em temas intrigantes tratados por esse segmento do cinema.

é uma realização da Tábata Filmes Entretenimento e conta com o patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura do DF- LIC DF, e parceria com as embaixadas da França e do Uruguai e OEI- Organização dos Estados Íbero-Americanos e do BRA.DA – Coletivo de Diretoras de Arte do Brasil. A curadora e idealizadora do Festival é Josiane Osório.

Serviço 1: Show de Vermelho Wonder na ocupação do Magic Square #3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 10 de março de 2023 (sexta) às 20 horas

Local: Obra “Magic Square #3” de Hélio Oiticica – Jardim do CCBB Brasília

Entrada franca com retirada de ingresso no site do CCBB (www.bb.com.br/cultura) ou na bilheteria do CCBB a partir do dia 3 de março

Horário de funcionamento CCBB: De terça a domingo das 9h às 21h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço 2: IV Festival Internacional de Cinema Fantástico de Brasília

Data: De 8 a 18 de março de 2023

Local: Cine CCBB (SCES Trecho 2)

Ingressos: Entrada franca com retirada de ingresso na bilheteria com uma 1 hora de antecedência.