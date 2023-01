Verão Monumental Sinfônico apresenta Cazuza in Concert 

Agora, pela primeira vez, a banda cover será acompanhada por uma orquestra sinfônica

Um dos artistas mais celebrados da música brasileira, Cazuza continua vivo em essência por meio de seu legado. Neste mês, o evento Verão Monumental Sinfônico apresenta o tradicional show Cazuza in Concert em um formato inédito. O projeto existe desde 2008 e homenageia o repertório do cantor carioca com shows completos inspirados nele. Agora, pela primeira vez, a banda cover será acompanhada por uma orquestra sinfônica, a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Música e Artes de Brasília, conduzida pelo maestro Felipe Ayala. A apresentação será gratuita e terá como endereço a Concha Acústica de Brasília, em 28 de janeiro, a partir das 20h.

Conhecido pela semelhança com a voz de Cazuza, Renato Azambuja é o vocalista à frente do Cazuza in Concert. Além do timbre semelhante, os shows do projeto chamam atenção pelas referências ao cantor na cenografia, no figurino e na linguagem corporal. “O projeto tem quinze anos e tivemos oportunidades de fazer apresentações muito bacanas em grandes festivais e eventos em vários estados, mas o Cazuza Sinfônico vai ser uma novidade muito interessante, uma mistura inédita. Nenhum outro projeto realizou essa junção do trabalho do Cazuza com uma orquestra sinfônica”, compartilha o músico.

Ao longo do evento, o show vai intercalar canções com instrumental da banda e com a orquestra. O repertório deve incluir até 20 faixas, com duração total de 1h30 a 2h. “Sob o ponto de vista musical, a sonoridade orquestral traz cores sonoras que, em uma formação simples de uma banda, não tem. Quando você junta a música com os instrumentos de cordas, por exemplo, eles dão uma espécie de cama harmônica que a gente não está acostumado no rock. Os de sopro de madeira trazem um brilho e floreios que vão surpreender. Por fim, os metais, que têm tudo a ver com o rock, trazem a pressão e a energia. A junção desses três naipes, somando com a banda do Cazuza in Concert, vai trazer cores sonoras que só vão enriquecer o espetáculo”, detalha o maestro Felipe Ayala, que criou os arranjos orquestrais da apresentação.

Gratuitos, os ingressos para o evento estão disponíveis pelo aplicativo ou site do Sympla, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A realização é da Associação Amigos do Futuro com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). “Faremos uma apresentação para lá de emocionante para celebrar o legado artístico de um dos maiores artistas que a música brasileira já viu, de forma gratuita, em um espaço privilegiado da nossa capital, à beira do Lago Paranoá”, comenta Fernando Borges, presidente da associação.

Renato Azambuja adianta que a banda fez algumas mudanças de arranjo para criar uma verdadeira catarse musical em conjunto com a orquestra, composta por 30 músicos, entre professores, alunos avançados e músicos convidados. Além disso, promete surpresas que o público só descobrirá no show. “Para 2023, nosso projeto é continuar nessa missão prazerosa de tocar Cazuza e manter a obra dele viva. Levar adiante toda a carreira artística deixada pelo músico, continuar propagando a mensagem, a música e a irreverência”, celebra o vocalista. Além de Brasília, onde começou, o projeto Cazuza in Concert já passou por mais quatro estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Serviço

Verão Monumental Sinfônico apresenta Cazuza in Concert

Quando: sábado, 28 de janeiro, às 20h

Onde: Concha Acústica de Brasília, SCE Trecho Enseada 01, projeto Orla – polo 03, lote 20

Entrada: gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível e retirada do ingresso pelo Sympla (Link)

Classificação indicativa: 14 anos