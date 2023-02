Ventoinha de Canudo faz 20 anos de Carnaval em Brasília

O tradicional bloco e Banda de Pífanos da cidade celebra com muita festa nessa volta do carnaval

Vinte anos de Carnaval! Essa é a trajetória do Ventoinha de Canudo, grupo que agita e anima os Carnavais de Brasília, com muita música e energia. Cruzando ruas, blocos e tesourinhas, o Ventoinha vive a missão de brincar e fazer o povo pular e ser feliz. E esse ano não será diferente, pois a banda passará por diversos pontos da cidade, compondo a programação de blocos e também puxando o seu festejo, na 205 Norte, onde movimenta milhares de foliões.

A programação do Ventoinha de Canudo no Carnaval 2023 é a seguinte:

18.02 – SÁBADO:

Caranaval Infantil – Espaço Cultural Renato Russo

14hs: Oficinas de adereços carnavalescos e Oficina de percussão

17hs: Cortejo do Ventoinha de Canudo

(gratuito – para toda a família)

19.02 – DOMINGO

OCUPAÇÃO NA RUA 205/206 NORTE

Concentração a partir das 16h20

( gratuito para toda a família)

21.02 – SEGUNDA

SETOR CARNAVALESCO SUL

19hs: cortejo do Ventoinha

Setro Comercial Sul

( retirada de ingresso na pagina do Setor Carnavalesco)

22.02 – DOMINGO

OCUPAÇÃO NA RUA 205/206 NORTE

Concentração a partir das 16h20

( gratuito para toda a família)

Ventoinha de Canudo

A banda Ventoinha de Canudo nasceu em Brasília no ano de 2004 e é tida como a primeira formação de banda de pífanos genuinamente brasiliense. Ao longo dos seus quase 20 anos de existência, o grupo vem atuando de maneira permanente e continuada nos carnavais de rua da cidade além de fazer parte de diversos eventos, festivais e projetos culturais do Distrito Federal. O repertório do grupo abrange uma variedade de estilos e temas representativos da cultura popular brasileira que caracterizam as tradicionais bandas de pífanos do país.

Cantigas anônimas de tradição oral, baiões, marchinhas de carnaval, frevos, xotes, cirandas, ijexás, entre outros, são exemplos de estilos que compõem o repertório do Ventoinha de Canudo. Dentre as músicas escolhidas, estão também àquelas composições de nomes consagrados de nossa música, como os mestres Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal, Banda de Pífanos de Caruaru, Edmilson do Pife, Sivuca e Jackson do Pandeiro.

Ventoinha de Canudo celebra a diversidade, convida a todos a brincarem juntos a tradição do carnaval de forma inclusiva, incentivando pessoas de todas as idades, orientações sexuais e identidades de gênero, religiões e classes sociais a vivenciarem a liberdade de expressão sem preconceito ou discriminação. A banda faz parte do conjunto de manifestações artísticas que integram a cultura local e que ajudam a construir o sentimento de pertencimento entre os moradores da região. Ventoinha de Canudo se orgulha por ser referência em arte e cultura para diferentes gerações de brasilienses, integrando e construindo a identidade cultural do Distrito Federal.

SERVIÇO

Ventoinha de Canudo no Carnaval 2023

De 18 a 22 de fevereiro

Diversos pontos da cidade (ver programação)

Gratuito e Livre

Mais informações:

instagram.com/ventoinhadecanudo/