Últimos cursos gratuitos de capacitação do Afro em Movimento com inscrições abertas

Projeto que oferece 11 formações gratuitas para empreendedores negros, ainda tem inscrições abertas para os últimos quatro cursos: Marketing Digital, Negócios Digitais, Impacto Social e Podcast

Reta final para as inscrições dos últimos quatro cursos de capacitação, voltados especialmente para empreendedores negros, oferecidos pelo Projeto Afro em Movimento, realizado pelo Instituto Janelas da Arte: Marketing Digital, Negócios Digitais, Impacto Social e Podcast. Ao todo, a maratona de formação conta com 11 cursos gratuitos, totalizando 144 horas/aula e mais de 300 vagas, e as aulas tiveram início em abril deste ano.

Todos os cursos têm aulas presenciais, pela manhã, à tarde ou à noite, e serão realizados na Asa Norte e Ceilândia. Haverá uma van gratuita que fará o transporte ida e volta para rodoviária para facilitar a locomoção dos estudantes, no caso dos cursos no Plano Piloto. O formulário para inscrições e mais detalhes podem ser encontrados no site www.afroemmovimento.com.br ou diretamente pelo link bit.ly/afrolab_inscricao.

“O projeto é aberto ao público do DF, em especial às pessoas negras em vulnerabilidade social. Todas as atividades são gratuitas, para assim democratizar o acesso à formação e qualificação, além de fomentar as discussões acerca das desigualdades raciais e criar oportunidade de negócios e inserção dos negros no mercado de trabalho”, explica Lorena Oliveira, diretora geral do projeto.

O Afro em Movimento prevê também palestras, lives, painéis, feira de empreendedorismo afro e apresentações artísticas, afim de não somente combater o racismo, mas desenvolver mais e mais uma consciência antirrascista em nossa sociedade. Todas as atividades são gratuitas e as vagas para as capacitações são limitadas, entre 20 e 40 participantes, dependendo do curso.

O projeto Afro em Movimento tem realização do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade (@institutojanelasdaarte), e fomento da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal( @sejus_df).

SOBRE OS CURSOS

Marketing Digital

Facilitação: Agda Camila (Negra & Estilosa)

Carga horária – 10h

Horário: 19h às 21h

Datas das aulas: 23/05, 24/05, 25/05, 26/05 e 27/05

Local das aulas: Jovem de Expressão – Ceilândia

Negócios Digitais

Facilitação: Jusianne Castilho

Carga horária – 10h

Horário: 09h às 11h

Datas das aulas: 30/05, 01/06, 03/06, 06/06 e 08/06

Local das aulas: Jovem de Expressão – Ceilândia

Podcast

Facilitação: Isis Tainah

Carga horária – 6h

Horário: 19h às 21h

Datas das aulas: 20/06, 21/06, 22/06 e 23/06

Local das aulas: COPA Network – Asa Norte

Impacto Social

Facilitação: Guilherme Machado

Carga horária – 20h

Horário: 19h às 21h

Datas das aulas: 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6,27/6, 28/6, 29/6, 30/6 e 01/07 ,

Local das aulas: COPA Network – Asa Norte

Serviço

Afro em Movimento

Aulas presenciais de abril a julho de 2022

Informações sobre o projeto em www.afroemmovimento.com.br

Informações para Imprensa

Tato Comunicação

Jaque Dias – 61 99988.9618