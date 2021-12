Últimas semanas de “A Comédia do Natal”

O espetáculo “A Comédia do Natal” da Cia de Comédia G7 estreou com grande sucesso e segue em curtíssima temporada no Teatro La Salle – 906 Sul. O público poderá se divertir e relaxar com segurança assistindo a este grande sucesso natalino.

O público vai delirar de rir ao ver a cena “A Tradicional Família Brasileira”, em que um casal divorciado, Cecília e Oswaldo, precisa se reencontrar no natal para agradar o filho, Oswaldinho. O problema é que Cecília é Lula e Oswaldo é Bolsonaro. A cena representa, ao vivo, o que acontece todos os dias nos grupos de família do WhatsApp. Em outra esquete, um garoto revoltado sequestra a Santa do presépio para chantagear Papai Noel a lhe comprar um presente especial. Há também o “Show de Cenzão Especial de Natal” em que a plateia participa e concorre a 100 reais se acertar questões “natalinas” e ao final, o público participa em um grande coral muito inusitado com música ao vivo e uma mensagem de amor e paz. “A Comédia do Natal” tem tudo que o seu natal precisa: árvore, Papai Noel, presépio, coral, presentes, e um amigo oculto em família que vai unir todas as tendências políticas brasileiras em um único abraço. Uma comédia para assistir com seu amor ou em família, que só pode ser vista agora, até porque, se fosse na Páscoa não teria sentido. SERVIÇO: G7 apresenta a peça “A Comédia do Natal“ – Últimas Semanas. Local: Teatro La Salle – 906 Sul 18/12 – Domingo – 19h CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 19/12 – Sábado – 19h 25/12 – Domingo – 19h 26/12 – Sábado – 19h Ingressos a partir de R$ 35,00 (meia-entrada). CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei. Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro. Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp) Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhada dos pais. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Classificação indicativa: 14 anos Duração: 70 minutos. Ingressos à venda: Site: g7comedia.com CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 16h. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Sagrado Açaí – 203 Sul (sem taxas)