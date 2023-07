Udi Grudi abre nova temporada do Parque DiverSom e oficinas gratuitas para as férias

Até 30 de julho, no Parque da Cidade e no Espaço Cultural Renato Russo

No mês de férias, o Circo Teatro Udi Grudi abre nova temporada do inventivo Parque Diversom, no Parque da Cidade, e promove oficinas criativas no Espaço Cultural Renato Russo. As atividades são gratuitas.

De 8 a 30 de julho, o Parque DiverSom vai ocupar o estacionamento 10 do Parque da Cidade, destinado a crianças de todas as idades e adultos, com acesso livre. São brinquedos de parquinho infantil acoplados a aparatos sonoros que são acionados pelo movimento do brincante e despertam a percepção auditiva pela associação de sons e movimentos.

Os brinquedos ganham nomes musicais. O balansom é um conjunto de balanços que tem, na parte superior, aparatos sonoros similares ao violão e à marimba. Já o escorregatom é um escorregador duplo e em cada um há um carrilhão microtonal, que são placas de alumínio, que podem ser tocados com uma das mãos ao escorregar. A tradicional gangorra, ao subir e descer, toca melodias em cascata. O brinquedo é formado por caixas em forma de ampulheta contendo no seu interior barras de alumínio e bolinhas de gude. O Castelo Sonoro, o remassom e o hélissom também compõem o DiverSom.

Iniciativa de Márcio Vieira e Luciano Porto, ambos integrantes do Udi Grudi, o parque foi criado em 2016, fruto de um projeto que englobava uma exposição temática sobre o som, abordando aspectos da História, da Acústica e da Música em um playground sonoro.

Oficinas no ECRR

O público também poderá soltar a criatividade nas oficinas com os Udi Grudis, que acontecem de 13 a 16/7, no Espaço Cultural Renato Russo. No dia 13, para abrir a programação, será oferecido o DiverShow, uma aula-show que apresentará metodologias, processos criativos e princípios de acústicas utilizados na produção dos instrumentos e brinquedos do Parque DiverSom. A atividade é destinada a todas as idades, “uma aula divertida e cheia de curiosidades para aqueles que se interessam por música, ciência e física acústica”, acrescenta Luciano Porto, um dos criadores do DiverSom e integrando do Udi Grudi.

Já a oficina de criação de instrumentos, tem duração mais longa, de 14 a 16/7, e é dedicada a jovens a partir de 14 anos. A proposta é uma vivência musical na qual a construção de instrumentos a partir de materiais alternativos será o fio condutor da atividade. Ao tratar a criação de objetos sonoros como uma atividade musical lúdica, conceitos como ritmo, melodia, afinação e tantos outros serão estimulados, tanto na construção quanto na prática musical conjunta. Inscrições já estão abertas pelo Instagram @parque.diversom ou @espacoculturalrenatorusso.

“Vamos ensinar a fazer e afinar instrumentos construídos com material de baixo custo, como por exemplo, um set de canos como o que o Udi Grudi utiliza em seus espetáculos. Também vamos ensinar a construir o que chamamos de ‘ladrilhe’, uma marimba feita de ladrilhos sobre uma caixa de ressonância acústica”, explica Luciano. A aula é destinada a jovens a partir de 14 anos, músicos e professores.

O projeto tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas.

Serviços:

Parque DiverSom

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade, próximo à lagoa dos Pedalinhos

Aberto ao público, de 08 a 30/07

Oficinas

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul

Galpão das Artes