Trio Siridó comemora 50 anos com shows gratuitos

Símbolo da cultura do DF, grupo se apresenta até o próximo dia 07

No ano de 2022 é comemorado meio século de uma das mais representativas figuras da cultura popular do Distrito Federal: Trio Siridó. Com cinco décadas de existência, o grupo se prepara para uma série de espetáculos gratuitos pela capital.

A próxima apresentação acontece no dia 05 de agosto, na Casa do Cantador de Ceilândia e no dia 7 finaliza o festejo no Sol Nascente. O Projeto conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SececDF).

Uma das características marcantes do Trio Siridó e de seu público é a representação fiel de um dos ritmos mais populares do Distrito Federal. Inspirado no rei do Baião Luiz Gonzaga, o grupo tem sucessos nacionais, como Carregadinho de Amor e também traz no repertório músicas clássicas do forró.

José Torres da Silva, o Torres do Rojão, é proponente do projeto, fundador e único integrante da formação original do Trio Siridó. Paraibano, nasceu em Campina Grande (PB) e teve com Luiz Gonzaga o primeiro contato com os palcos. Desde 1962 na cidade, o músico não esconde o prazer de voltar com as apresentações presenciais: “os últimos foram de resistência mesmo. Eu estava com receio de só ficar fazendo lives e agora com esses shows é a chance de fazer novamente história.”

Torres do Rojão é uma das referências culturais nordestinas na cidade. “Estamos felizes em desenvolver um projeto tão criativo. A minha expectativa é que este evento fortaleça a nossa cultura e forme novos públicos, com uma programação de qualidade para todas as idades”, destaca o músico.

O organizador ainda destaca a função econômica e social do projeto: “Vamos sempre fortalecer e sustentar o movimento dos forrozeiros do Distrito Federal. Queremos resgatar a identidade cultural do nosso povo”.

A celebração ocorre pouco tempo após a conquista do forró como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Esse projeto é uma homenagem ao Torres, ao Forró e ao Distrito Federal.

Serviço:

Meio Século de forró com Trio Siridó

Quando:

05 de agosto na Casa do cantador de Ceilândia, à partir das 20h; e

07 de agosto na Feira Central do Sol Nascente, à partir das 09h.

Ingresso: Gratuito

Instagram: https://www.instagram.com/meioseculodeforrotriosirido/