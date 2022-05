Tomada Cultural oferece oficinas de Mamulengo, Maracatu, Mídias Sociais e Portfólio

As atividades serão realizadas nos IFBs do Recanto das Emas e do Riacho Fundo, abertas à comunidade das regiões

O Projeto Tomada Cultural está em circulação por três RAs do DF, compartilhando apresentações culturais e oficinas na área de Gestão e Patrimônio. Neste mês de junho, as atividades formativas ocuparão os IFBs do Recanto das Emas e do Riacho Fundo, com quatro oficinas: Portfólio Artístico, Mídias Sociais, Mamulengo e Maracatu. As inscrições são gratuitas e abertas ao público em geral, através de formulário disponível no site www.tomadaproduz.art.br.

Na área de Gestão Cultural, a Oficina de Portfólio Artístico será ministrada pela gestora cultural e atriz Karita Pascollato, compartilhando técnicas para a organização e construção de portfólios que apresentem trajetórias artísticas de forma eficaz. Já a Oficina de Mídias Sociais será ministrada pela jornalista e empreendedora Izabela Boreli, abordando técnicas de engajamento, produção e gestão de conteúdo na internet.

Na área de Patrimônio Cultural, o brincante Walter Cedro ministrará a Oficina de Mamulengo, abordando um pouco da história e das técnicas de manipulação do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. E na Oficina de Maracatu, a regente Lirys Catharina compartilhará cantos e toques percussivos que integram o universo encantado da tradição do maracatu de baque virado.

Mostra Tomada de Culturas Tradicionais

Todas as oficinas do projeto são integradas na Mostra Tomada de Culturas Tradicionais, que será realizada conjuntamente com as festas juninas dos institutos. No dia 25 de junho, a mostra ocupa a festa junina do IFB Riacho Fundo. Já no IFB Recanto das Emas a mostra encerra a programação do projeto, no dia 15 de julho.

A programação abre com a mestra de cerimônia Palhaça Casarina, seguida de sarau poético com os cordelistas e poetas Davi Mello, Keyane Dias, Sabiá Canuto, Fernando Cheflera, Caliandra Molotov e Natália Cristina. O festejo continua com o grupo Mamulengo Sem Fronteiras e encerra com cortejo de maracatu do grupo Zenga Baque Angola.

Realização

O projeto Tomada Cultural – Gestão e Patrimônio é uma realização da produtora Tomada Conexões Artísticas. Conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e apoio do IFB Riacho Fundo e IFB Recanto das Emas.

Programação:

IFB Recanto das Emas

Oficina de Portfólio Artístico (com Karita Pascollato): 04 e 11/06, de 8h às 12h

Oficina de Mídias Sociais (com Izabela Boreli): 11/06, de 14h às 18h

Oficina de Mamulengo (com Walter Cedro): 27 e 30/06, das 14h às 17h

Oficina de Maracatu (com Lirys Catharina): 29 e 30/06, das 8h30 às 11h30

Mostra Tomada de Culturas Tradicionais: 15/07, às 19h, durante a festa junina do instituto

IFB Riacho Fundo

Oficina de Maracatu (com Lirys Catharina): 20, 21 e 22/06, das 9h às 11h

Oficina de Mamulengo (com Walter Cedro): 20, 21 e 22/06, das 14h às 16h

Oficina de Portfólio Artístico (com Karita Pascollato): 20, 21 e 22/06, das 19h30 às 21h30

Oficina de Mídias Sociais (com Izabela Boreli): 23 e 24/06, das 14h às 16h

Mostra Tomada de Culturas Tradicionais: 25/06, às 20h, durante a festa junina do instituto

Serviço

Tomada Cultural – Gestão e Patrimônio

Onde: IFB Riacho Fundo e IFB Recanto das Emas

Quando: durante o mês de junho

Inscrições: www.tomadaproduz.art.br

Rede Social: @tomadaproduz – www.instagram.com/tomadaproduz