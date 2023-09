Toda a fusão de elementos culturais da Nação Zumbi

Banda pernambucana vem a Brasília neste sábado (2), para show no Setor Bancário Sul

A batida pernambucana nas alfaias fará o Planalto Central tremer com a Nação Zumbi com a 3ª edição da “República do Coentro – Bora Nação!”. A festa acontece neste sábado (2), no Setor Bancário Sul, a partir das 21h, reunindo atrações de Pernambuco e de Brasília. Se apresentam também o cantor brasiliense Kirá, e as picapes serão comandadas pela pernambucana DJ Lala K e o brasiliense DJ Wash.

A República do Coentro é um movimento cultural independente, libertário e democrático, organizado por pernambucanos que amam o quadradinho e que resistiram nos últimos quatros anos de silêncio cultural imposto ao Brasil. Os ingressos para venda estão disponíveis pelo Sympla, nas opções de inteira, meia entrada, social e PCD.

O show da Nação Zumbi vai contar com os maiores sucessos de sua carreira e versões de músicas importantes na história da banda. “A gente está de tempo em tempo atualizando o repertório, ajustando essa dinâmica, com esse feedback do público. A gente está num ponto alto, com um repertório que traz praticamente todos os discos, né?! Difícil você chegar num ponto”, afirma o vocalista Jorge Du Peixe.

Com nova formação, a banda chega na capital com Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Toca Ogan (percussão), além dos músicos convidados Marcos Matias e Da Lua (alfaias), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra). “A gente volta agora com uma nova formação, e a nossa expectativa é a melhor possível. Principalmente por tocarmos na virada de chave politicamente em nosso país, né?!”, reflete.

O trabalho tornou-se um dos marcos do manguebeat, movimento que, ao lado da Bossa Nova e do Tropicalismo, é reconhecido como um dos mais importantes na contribuição da modernização da música brasileira. “Pela nossa história, várias músicas não podem faltar no repertório, como ‘Da Lama Ao Caos’, ‘Manguetal’, ‘Um Sonho’ e ‘Foi de Amos’. Todas essas que vem lá do começo. A gente está levando tudo isso bem ajustado e de bom tamanho para chegar no ouvido certeiro”, revela Du Peixe.

O vocalista, produtor e compositor Fábio Trummer, da Banda Eddie, terá participação especial durante o show da Nação Zumbi. Fábio é o compositor da música “Quando a Maré Encher”, gravada pela Nação Zumbi, no ano 2000.

SERVIÇO

3ª edição República do Coentro – Bora Nação!

Atrações: Nação Zumbi, Kirá, DJ Lala K e DJ Wash

Sábado, 2 de setembro de 2023

A partir das 21h

Estacionamento da quadra 2 do Setor Bancário Sul, em frente à Galeria dos Estados

Ingressos a partir de R$ 100 + taxas no Sympla