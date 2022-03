Terraço Shopping comemora Dia Internacional do Jazz

A comemoração acontece no dia 30 de abril e conta com as apresentações dos grupos SOM Trio e Gypsy Jazz Club

O Terraço Shopping promove uma noite especial para comemorar o Dia Internacional do Jazz, celebrado em 30 de abril. A data foi criada pela UNESCO e anunciada pelo pianista e Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, Herbie Hancock, em 2012. Com curadoria da Tato Comunicação e Projetos, a Praça Central do shopping recebe no sábado (30), das 19h às 22h, os grupos SOM Trio e Gypsy Jazz Club, consagrados na cena jazzística da Capital.

A celebração começa às 19h, com a apresentação do SOM Trio, formado por Serge Frasunkiewicz (piano e teclado), Oswaldo Amorim (contrabaixo acústico) e Misael Barros (bateria), com dez anos de intensa atuação no cenário musical brasiliense. Ao longo dessa trajetória, o SOM Trio tornou-se uma referência na música instrumental da Capital Federal.

Com arranjos e composições que exploram a riqueza rítmica e melódica da música brasileira, em consonância com a improvisação e a liberdade musical do Jazz, aliado a versatilidade técnica e a criatividade de cada integrante, o resultado sonoro do Trio é uma atmosfera musical marcada pela interação, nuances e pelo constante diálogo musical. Em 2020, o trio lançou seu primeiro CD, intitulado “Primeira Viagem”.

Foto/Reprodução: SOM Trio

Na sequência da noite, às 20h30, o Gypsy Jazz Club A Gypsy Jazz Club, formado pelos músicos Victor Angeleas (violão tenor e bandolim de 10 cordas), Pedro Vasconcellos (cavaquinho), Igor Diniz (contrabaixo acústico) e Eduardo Souza (violão manouche), apresenta o estilo Jazz Manouche – consagrado pelo guitarrista cigano Django Reinhardt – em fusão com a Música Brasileira.

Em 2020, a banda fez seu último lançamento, em apresentação online, do Brasília Live Sessions. O álbum foi gravado ao vivo e as composições são ainda mais dedicadas às brasilidades. Somam-se ao Jazz Manouche, muitas influências do Choro, do Samba, do Ijexá e do Funk Carioca. As músicas foram compostas pelos integrantes do grupo e trazem muitos momentos de alegria e excitação, assim como introspecção e lirismo. Brasilia Live.

Mais sobre o Dia do Jazz

A comemoração tem como objetivo lembrar a importância do gênero musical e o seu contributo na promoção de diferentes culturas e povos ao longo da história. O jazz está associado à luta pela liberdade e à abolição da escravatura.

Para promover o Dia Internacional do Jazz decorrem vários concertos de jazz, promovidos por escolas, grupos e músicos, com o intuito de apresentar à população o gênero musical. O jazz é um estilo musical que apela à criatividade e à improvisação.