Terraço Pet une famílias e pets no Terraço Shopping

Evento conta com feira de adoção e vacinação antirrábica gratuita

O Terraço Shopping realiza, nos dias 19 e 20, mais uma edição do Terraço Pet. O evento busca unir famílias e seus animais de estimação em um ambiente pet friendly, das 10h às 18h, com entrada gratuita.

A feira de adoção é o ponto alto do fim de semana. No sábado (19), haverá vacinação antirrábica gratuita, oferecida pelo Governo do Distrito Federal.

O evento contará ainda com profissionais que irão compartilhar dicas sobre cuidados, treinamento e saúde dos pets. Também serão expostos produtos e serviços de mais de 15 empresas especializadas, além de desfiles e sessões de fotos gratuitas.

Serviço

Terraço Pet

Sábado e domingo, 19 e 20 de agosto

Das 10h às 18h

Terraço Shopping – AOS, entrequadras 2/8, lote 5, Brasília-DF

Entrada gratuita

Programação, regulamento e mais informações em www.terracoshopping.com.br