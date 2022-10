Temporada Brazilian Paradise retorna à capital em ritmo de Copa do Mundo e Réveillon

Venda dos ingressos começa nesta terça-feira, 18 de outubro, com valores a partir de R$ 60 para as festas e R$ 350 para o Réveillon

A temporada de verão do Cafe de La Musique Brazilian Paradise retorna a Brasília a partir do dia 11 de novembro. A terceira edição do festival será sediado às margens do Lago Paranoá. Os ingressos começam a ser vendidos hoje (18).

Entre as novidades desta edição está o evento Carnaval na Copa (24 de novembro a 18 de dezembro), que será realizado nas dependências do Brazilian Paradise. O festival vai transmitir todos os jogos da seleção brasileira, além das partidas de 13h e 16h da fase de grupos, bem como toda a fase mata-mata. Para isso, uma mega-estrutura será montada no Setor de Clubes Sul, a começar por um telão de LED de 200m2, inúmeras TVs, palco para shows, lounges privativos, bar temático (com o melhor da comida de boteco) e shows pirotécnicos.

Line-up Brazilian Paradise 2022 + Carnaval Na Copa

Maiara & Maraísa, João Gomes, Xanddy Harmonia, Humberto & Ronaldo, Chemical Surf, Jetlag, Saint Lanvain (França), Ashibah (Dinamarca), Timbalada, É o Tchan, Parangolé, Jefferson Moraes, Marllon, Gui Boratto, Ra7a, Bruno Be, Jord, Ownboss, Felguk, Pirate Snake, Meca, Korvo, Kolombo, Fran Bortolossi, DJ PH, Benzadeus, Rick & Rangel, DJ Aline Rocha, DJ Curol, Que Se Funkey, Wam Baster, DJ Ponche, Jonnes Veloso, Jiraya Uai, Wilian & Marlon, Largo Tudo, Bruno Freitas, Matheus Hartmann, Du Moreira, Repeat, Marvyn, Chicco Aquino, e Segue o Baile.

Programação musical – Jogos do Brasil

24 de novembro

Brasil x Sérvia (16h)

Atrações: É o Tchan, Maiara & Maraísa, Gui Boratto e Ra7a

28 de novembro

Brasil x Suíça (13h)

Atrações: Harmonia do Samba, Humberto & Ronaldo e Jord

2 de dezembro

Brasil x Camarões (16h)

Atrações: Timbalada, Parangolé, Jefferson Moraes e Ownboss

Confira a programação completa no perfil @carnavalnacopa

Réveillon

O evento vai contar com atrações nacionais e locais, open bar premium, ações de patrocinadores, entre outras surpresas que serão reveladas durante os próximos meses. O valor de pré-venda do ingresso custa R$ 350, podendo ser adquirido pelo site ou app Sympla.

Serviços

Cafe de La Musique – Temporada Brazilian Paradise

Quando: novembro de 2022 a fevereiro de 2023

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 1, ao lado do Pier 21

Ingressos: a partir de R$ 60 (meia-entrada), podendo ser adquirido pelo site ou App do Sympla ou pelo www.top7entretenimento.com.br

Para mais informações: @top7entretenimento

Carnaval na Copa