Tem pagode, sertanejo e forró no Funn Festival neste fim de semana

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas, Turma do Pagode, Guilherme & Benuto, Locos e Nossa Galera são as atrações de sexta e sábado

Mais um fim de semana de Funn Festival se aproxima repleto de shows de artistas de renome nacional. Este fim de semana será de muito forró, pagode e sertanejo no complexo de entretenimento montado no Parque da Cidade.

Sexta-feira (02/06) é dia de abrir o clima junino em grande estilo e celebrar a música nordestina com shows de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Dorgival Dantas.

Quem curte uma programação eclética vai gostar do lineup de sábado (03/06), com shows da Turma do Pagode; da dupla sertaneja Guilherme & Benuto; do trio Locos, formado pelos DJs Rapha, Tucho e Luckas; e do grupo de pagode local Nossa Galera.

O toque junino não se restringe apenas à parte musical, contemplando o público com comidas típicas das festividades desse período. Uma grande diversidade de sabores, desde pratos tradicionais da culinária brasileira até opções internacionais, estão à disposição do público na praça gastronômica do festival. Entre as mais de vinte opções estão o Açougue do Berg, Confraria do Camarão , Yukatan e Café e um Chêro.

Serviço:

Funn Festival Brasília 2023

Quando: até 18/06

Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Programação musical dos próximos dias:

02/06 (sexta-feira) – Elba Ramalho + Geraldo Azevedo + Dorgival Dantas

03/06 (sábado) – Turma do Pagode + Guilherme & Benuto + Locos

Ingressos no site e app Ingresse

Mais informações: @funnfestival