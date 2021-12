Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social promove evento voltado para o empreendedorismo e mercado de trabalho

Projeto Modoritai traz palestras e workshops para o momento de retomada pós-pandemia

Com a finalidade de ajudar nikkeis residentes no Brasil e aqueles que retornam do Japão para conseguir novas oportunidades de emprego em um momento de retomada, do dia 13 ao dia 16 de dezembro acontece o projeto Modoritai. Realizado pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o evento, que será on-line, traz lives, oficinas e workshops voltados para o empreendedorismo e mercado, com o intuito de preparar essas pessoas para o novo estilo de trabalho e metodologias que surgiram com a pandemia.

Para apresentar essa atualização para as novas tendências, o Modoritai traz três frentes. Para quem busca emprego, o projeto dará um panorama para criação de currículo, como se comportar em entrevistas durante a pandemia e conexão com empresas nikkeis. A segunda é direcionada para negócios, com dicas para empreendedores investirem na própria empresa. A outra é para quem retorna ao país: “O que fazer depois de voltar ao Brasil?”. O assunto vai compartilhar histórias e depoimentos, além de dicas importantes.

O público-alvo são jovens, de 16 a 25 anos, e famílias nikkeis que retornaram para o Brasil, principalmente aqueles que conhecem a cultura japonesa podendo dominar ou não o idioma.

A programação vai abordar temas como: “Profissionais do futuro”, “O que não pode faltar em seu currículo”, “Empreendedorismo”, “Entendendo o Sistema de Franchising”, “Dicas práticas para avaliar uma franquia” e “Aspectos jurídicos”. As palestras serão ministradas por Marcelo Nakagawa; Bunkyo Consulado; Grupo Cia. De Talentos; Alberto Oyama, Ana Vecchi e Andrea Oricchio, da ABF;

As palestras acontecem no YouTube, de 13 a 17 de dezembro. Para participar dos workshops, os interessados devem se inscrever no site https://modoritai.com.br/. O projeto tem apoio de Nippak, Nikkey Shinbum, Consulado Japonês de São Paulo, Associação Brasileira de Franchising – ABF e Cia de talentos.

Confira a programação:

Live – Abertura

Abertura do evento com agradecimento ao MOFA pelo patrocínio, palavra das autoridades e explicação das atividades da semana

Data: 13 de dezembro, 19h (segunda feira)

Canal: www.youtube.com/bunkyodigital

Palestrantes: representantes do Bunkyo/Projeto Network e Consulado Geral do Japão em São Paulo

Live – Profissionais do Futuro

O mundo vem passando por várias transformações. Nossos desafios sociais, culturais e econômicos nunca foram tão complexos e contar com profissionais altamente qualificados para buscar soluções será vital e, ao mesmo tempo, difícil.

Assuntos abordados:

● A Pandemia

● Futuro do mercado de trabalho

● Cenário atual

Entender o futuro do trabalho, suas constantes mudanças e colocar em prática ações que nos levam a ter sucesso nesta

Data: 14 de dezembro, 19h

Canal: www.youtube.com/bunkyodigital

Palestrante: Polyana Freitas – Consultora no grupo Cia de Talentos

Live – Oficina “O que não pode faltar no seu CV?”

O currículo é a porta de entrada do processo seletivo.

Nessa oficina, um especialista em recrutamento e seleção do Grupo Cia de Talentos, irá apresentar informações que não podem faltar em um currículo, para encantar o recrutador e conquistar a tão sonhada recolocação profissional.

Teremos modelos tipo Canvas e também LinkedIn.

O objetivo é que os participantes saiam da oficina com informações para criar seu próprio currículo.

Data: 15 de dezembro, 19h

Canal: www.youtube.com/bunkyodigital

Palestrante: Polyana Freitas – Consultora no grupo Cia de Talentos

Live – Empreendedorismo com Marcelo Nakagawa

Uma Live diferente com um dos maiores especialistas em empreendedorismo do Brasil.

Data: 16 de dezembro, 19h

Canal: www.youtube.com/bunkyodigital

Palestrante:Marcelo Nakagawa

Live – Conceitos do Franchising

Características do Sistema de Franchising

Números do Franchising

Tendências do Setor

Depoimento de um multifranqueado sobre sua experiência com franquias

Data: 17 de dezembro, 19h30 (sexta-feira)

Canal: www.youtube.com/bunkyodigital

Palestrante:Alberto Oyama, diretor da Associação Brasileira de Franchising – ABF

Workshop – Dicas práticas para avaliar uma franquia

Etapas do processo de seleção

Perfil do franqueado

Dicas práticas para avaliar uma franquia

Data: 18 de dezembro, 15h

Canal: Zoom (inscrição)

Palestrante:Ana Vecchi, instrutora da ABF Educação / Ana Vecchi Business Consulting

Workshop – Aspectos Jurídicos do Franchising

Principais Aspectos Jurídicos

A lei e a Circular de Oferta de Franquia (COF)

Pré-contrato e contrato

Data: 18 de dezembro, 10h

Canal: Zoom (inscrição)

Palestrante:Andrea Oricchio, instrutora ABF Educação / Andrea Oricchio Advogados

Modoritai

Data: 13 a 18 de dezembro de 2021

Inscrições e mais informações: https://modoritai.com.br/

Realização: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social

Instagram: @bunkyodigital

Apoio:

Consulado Geral do Japão em São Paulo

ABF – Associação Brasileira de Franchising

Grupo Cia de Talentos