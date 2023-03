Só Pra Xamegar faz shows pelo DF neste fim de semana

Grupo de forró apresenta repertório com canções autorais e hits do momento

Uma das bandas de maior sucesso de Brasília se prepara para um fim de semana com agenda movimentada por todo o Distrito Federal. O grupo brasiliense Só Para Xamegar agita o público da capital federal com os hits que marcam os 20 anos de história da banda, além de músicas que estão na boca da galera. As apresentações acontecem entre sexta (31) e domingo (2).

Na sexta (31), o SPX sobe ao palco do Texxas Bar, no Núcleo Bandeirante. A festa conta ainda com Galã do Piseiro, Igor Tavares e MC Andrezyn. Ingressos a partir de R$10*.

Já no sábado (1), o repertório dançante da banda de forró chega ao Manifesstare Lounge Bar, em Águas Claras. A programação traz também os DJs Luis Angelo e Eddy Viana. Reservas e mais informações pelo telefone (61) 99187-9595.

Para encerrar, o grupo anima o domingo do Puxadinho Cozinha e Bar, que fica BR-020 – descida para o Império dos Nobres, em Sobradinho. A festa recebe ainda o Quintal dos Crias. Mais informações pelo Instagram: @puxadinhobsb