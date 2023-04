Só Pra Xamegar celebra 20 anos com show especial

Apresentação acontece no dia 20 de abril, véspera de feriado, na Worlld Brasília

A banda de forró Só Pra Xamegar (SPX) está comemorando seus 20 anos de carreira com um show especial em Brasília. Um dos mais populares do Centro-Oeste, o grupo prepara um evento incrível para o público brasiliense. O show comemorativo será realizado no dia 20 de abril, véspera de feriado, na Worlld Brasília, no SIA Trecho 3, a partir das 21h. Cortesias e ingressos (a partir de R$25) já disponíveis no site Sympla.

Durante a noite, os fãs de SPX poderão cantar e dançar ao som de grandes sucessos da banda, como “Cachaça e Cabaré”, “Já Que Tudo Acabou” e “Lua de Mel de Solteiro”. Além disso, a apresentação promete surpreender o público com algumas novidades e participações especiais.

À frente do projeto estão o vocalista Diogo Henrique e o músico Bruno Rios. “Essa longevidade devemos a versatilidade e persistência, além da capacidade musical em se adaptar às várias fases da música no Brasil. Quando começamos, no início dos anos 2000, o forró universitário era a moda musical do momento, passando pelo fenômeno do ritmo calypso ao sertanejo universitário e, hoje, com a moda atual do piseiro”, explica Bruno.

O Só Pra Xamegar foi formado em 2003, e desde então se tornou um dos mais renomados no cenário do forró. Com um repertório diversificado e um estilo próprio, a SPX conquistou fãs em todo o Brasil e se tornou referência para muitos artistas do gênero. “Nosso destaque aqui na região Centro-Oeste é devido ao pioneirismo, sempre procurando fazer shows com qualidade e responsabilidade, além de gravar músicas que tem a ver com nosso público”, enfatiza Diogo.

A programação da noite conta, ainda, com diversas atrações locais, como Galã do Piseiro, Encosta Neu, Se Joga, Roni e Ricardo, Jhonny e Rahony, Zé Lucas, Junior Original, Letícia Gonçalves, Danilo Lira e Evil Clown.

Aniversário 20 anos – Só Pra Xamegar

Data: 20 de abril (véspera de feriado)

Horário: a partir das 21h

Local: Worlld Brasília – SIA Trecho 3, Lotes 2115

Classificação: 18 anos (menores apenas acompanhados dos pais)

Cortesias e ingressos (a partir de R$25 – valores sujeitos a alteração):

https://www.sympla.com.br/evento/aniversario-20-anos-spx-worlld-brasilia/1930011