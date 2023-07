Só Pra Xamegar agita a Worlld Brasília neste sábado (29)

Os ingressos custam a partir de R$ 25

Neste sábado, 29 de julho, a partir das 21h, a banda Só Pra Xamegar (SPX) se apresenta na Worlld Brasília (SIA trecho 3), a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 25.

O SPX promete surpresas no repertório, indo de sucessos de época aos hits atuais. “Os fãs do Só Pra Xamegar e os amantes do forró têm todos os motivos para aguardar ansiosamente por essa noite especial. O show promete ser uma verdadeira celebração da música nordestina”, destaca o vocalista Diogo Henrique.

Os ingressos e cortesias estão disponíveis no Sympla.

Serviço

Só pra Xamegar – Worlld Brasília

Sábado, 29 de julho

A partir das 21h

Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61) 99403-0388 / @spxoficial