Skate Sound System celebra os 50 anos do Hip Hop

Haverá competições, shows ao vivo e atividades interativas relacionadas ao skate e à cultura urbana

A 7ª edição do Skate Sound System está chegando para celebrar o cinquentenário do Hip Hop e promover a integração entre o esporte e a cultura urbana. O evento ocorrerá neste sábado (11) a partir das 14h, no Ponto de Cultura Palco Varjão.

A participação no evento é gratuita e aberta a todos que desejam se envolver e fazer parte dessa iniciativa que une cultura, esporte e responsabilidade social.

Haverá competições, shows ao vivo e atividades interativas relacionadas ao skate e à cultura urbana. Na trilha sonora, estão confirmadas apresentações do Coletivo de DJs do Batidão Sonoro (Bola, Chikin e Ygo Anderson); dos DJs Ketlen e Pikachu; do trapper Venezza; do MC Jay Jay; e dos rappers veteranos Gui Congo e Felipe Costta.

Para os amantes da dança, haverá performances com oficina de Kelly BSB Girl e do grupo V-Breaks. A arte do graffiti será representada pelos artistas Julimar dos Santos e Soneka, que prometem enriquecer a galeria do espaço com suas obras.E por fim, o campeonato de skate/mini ramp, Best Trick Open Cash for tricks, nova modalidade onde os participantes recebem premiações pelas manobras realizadas

Em sintonia com o mês da consciência negra, o evento será realizado no Ponto de Cultura Palco, um importante centro cultural de arte e cultura negra localizado no Varjão. Este espaço abriga a sede da Na Base Skate Escola, e a biblioteca comunitária chamada Ilê de Ler (Casa da Leitura). Os participantes também terão a oportunidade de explorar o acervo de Robson Graia, um renomado diretor de teatro cujo centro cultural foi criado em sua homenagem.

O ‘Skate Sound System – Ocupação Cultural’ é uma realização da Central 61, em parceria com o Instituto Palco Cultura, Batidão Sonoro, Associação de Skate da Capital, Conselho de Cultura do Varjão e Administração Regional do Varjão. Além disso, o evento conta com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Programação:

14h00 Abertura do Evento Batidão Sonoro Dj Ygo

14h30 pista liberada

15h00 Dj Ketlen

16h30 Oficina de Graffiti com Soneka e Graffiti ao vivo Julimar dos Santos.

17h00 Oficina de break com Kelly BGirl e intervenção com V-Breaks.

18h30 Iniciante Best trick Cash for trick

19h00 Batidão Sonoro – Bola

20h30 Amador Best trick Cash for trick

21h00 Shows Venezza, Jay Jay, Gui Congo, Felipe Costta e Dj Pikachu

00h00 Batidão Sonoro – Chikin / Encerramento

Narração: Ygo Anderson

Júri: Felipe Quirino

Serviço:

Skate Sound System – Música, Cultura Urbana, Diversão e Skate

Horário: a partir das 14h

Programação gratuita

Classificação livre

Para mais informações: (61) 98471 6112