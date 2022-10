Show “Elas Cantam Rita Lee” leva música e solidariedade ao Clube do Choro

A renda da bilheteria será revertida para ONG Recomeçar, que acolhe mulheres vítimas do câncer de mama e de violência doméstica

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o número de mulheres acometidas pelo câncer de mama teve um acréscimo de 66.280 novos casos somente no último ano. Solidárias com as vítimas desta avassaladora doença, um grupo de emblemáticas cantoras da cena contemporânea do DF se reuniu em torno do show beneficente “Elas cantam Rita Lee”, que será realizado no próximo dia 26 de outubro, às 20h, no Clube do Choro de Brasília. A renda da bilheteria será revertida para ONG Recomeçar, que acolhe mulheres vítimas do câncer de mama e de violência doméstica.

Estarão reunidas as seguintes cantoras brasilienses: Ana Lélia, Andressa Sousa, Carol Melo, Daniela Firme, Dhi Ribeiro, Larissa Vitorino e Natália Cavalcante. A australiana Ana Clara Hayley também participa da festa. As mulheres se unem em homenagem à uma das artistas mais icônicas do Brasil: Rita Lee. Ao reverenciar a lendária Rita, as musicistas também levantam fundos para a ONG Recomeçar.

O show possui uma toada eclética e diversificada, uma vez que cada cantora possui identidade maior com um gênero musical diferente. A mistura bem dosada entre harmonia e melodia vai trazer elementos do samba, do rock, blues, jazz entre outras. Todos os envolvidos neste projeto – da produção à execução – são voluntários. A proposta é que a plateia se integre ao espetáculo; uma encruzilhada entre tributo que reverencia o passado com esforço solidário em defesa do futuro.

Com a batuta da direção musical, Jonathas Pingo escolheu com todo esmero os instrumentistas para acompanhar esse time de cantoras. Quem assume a bateria é Gleyton Novaes, nos teclados é Yesus Castillo Vera, Melk Nascimento fica a cargo do baixo e o próprio Pingo domina a guitarra.

Serviço

Show ‘Elas Cantam Rita Lee’

Local: Clube do Choro

Data: 26 de outubro

Horário: a partir das 20h

Ingressos na Bilheteria Digital