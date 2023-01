Shopping reserva horário especial para receber crianças autistas em evento de férias

Todas as quartas-feiras, até o próximo dia 22, o JK abrirá mais cedo e atenderá os pequenos das 9h às 10h

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão diversão garantida na atração Magic Ocean, do JK Shopping, todas as quartas-feiras, até o dia 22 de fevereiro. O empreendimento abrirá mais cedo, num horário exclusivo, das 9h às 10h, para que as crianças possam aproveitar com conforto e tranquilidade o parque, que reúne o melhor das aventuras marítimas. A atração custa R$ 15 para 30 minutos de brincadeira. Os responsáveis não pagam e precisam acompanhar a criança no brinquedo durante todo o período. A atração está localizada na Praça de Eventos (Piso L1).

Monaliza Maia, gerente de marketing do JK Shopping, explica que a ideia de reservar o horário antes da abertura das lojas tem como objetivo reduzir alguns estímulos visuais e auditivos. “As férias marcam momentos de diversão, que ficam ainda melhores quando todos podem participar. Pensamos em cada detalhe para que os pequenos e suas famílias embarquem neste momento divertido e tenham a melhor experiência durante suas visitas ao shopping”, afirma.

O espaço recreativo conta com uma piscina de bolinhas gigante e parquinho para os pequenos com escorregadores e balanço. Destaque para o inédito Magic Kraken, um escorregador em formato de lula gigante com mais de 6 metros de altura, que completa a experiência deixando a aventura ainda mais especial.

Serviço

Férias inclusivas – JK Shopping

Data: todas as quartas-feiras, até 22/02

Local: Praça de Eventos (Piso L1)

Horário: das 9h às 10h

Valor: R$ 15 por 30 minutos de diversão. Os responsáveis não pagam

Classificação indicativa: livre. Necessário o acompanhamento dos responsáveis