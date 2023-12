Shopping recebe especial de Natal neste sábado

Broadway Show deve interpretar clássicos natalinos como “Jingle Bells”, “Noite Feliz”, “Bate o Sino” e muitas outras tradicionais de fim de ano

O Pátio Brasil Shopping recebe o grupo musical Broadway Show para o evento “Especial de Natal”. A apresentação está marcada para este sábado (23), às 17h, com entrada gratuita.

Com um repertório diversificado, o Broadway Show deve interpretar clássicos natalinos como “Jingle Bells”, “Noite Feliz”, “Bate o Sino” e muitas outras tradicionais de fim de ano.

A noite contará ainda com os conhecidos como ajudantes do Papai Noel relembrando hits do Rei do Pop, Michael Jackson, com coreografias vibrantes e vozes poderosas.

A entrada é gratuita, e a classificação indicativa, livre.

Serviço:

Especial de Natal com a Broadway Show

Sábado, 23 de dezembro de 2023

A partir das 17h

Na praça central do Pátio Brasil Shopping

Entrada gratuita e classificação indicativa