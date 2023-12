Shopping realiza sua última feira de adoção de pets do ano

25 animais, entre cães e gatos, estarão à espera de adoção responsável e lares amorosos no sábado (16)

Ao longo do ano, o Boulevard Shopping e o Projeto Acalanto DF realizaram 5 feiras de adoção, resultando na tutela de 33 cães e gatos, que estavam sob os cuidados da instituição. E para celebrar esta parceria, neste sábado (16), acontece a ‘Adoção Pet – Boulevard pra Amar’, edição especial de Natal, de 11h às 18h, na Alameda de Serviços.

O evento será aberto para todos os públicos e totalmente gratuito. Estarão presentes 15 cães e 10 gatos disponíveis para adoção responsável. O dia será mais especial, pois os peludos terão direito a uma sessão de fotos com o Papai Noel, usando acessórios natalinos para incentivar a adoção. As fotos estarão disponíveis no perfil do Projeto Acalanto DF. A iniciativa resgata, cuida e promove a adoção responsável de animais das ruas e em situação de abandono. A Feira apresenta cães e gatos filhotes, adolescentes e adultos, de diferentes cores, raças e tamanhos, para o público que se interessa em ter um bichinho de estimação, dispõe da estrutura e pode fazer uma boa ação ao adotar o animalzinho, dando a ele um novo lar.

Cada candidato disposto a adotar um dos animaizinhos disponíveis deve preencher um questionário de pré-adoção, que passará pela revisão dos responsáveis pelo projeto. Após a aprovação, o candidato assina o termo de adoção. Entre as indicações para adoção, ter mais de 21 anos, documento de identificação, comprovante de residência e condições de abrigar o animal de forma satisfatória, além de a família ou integrantes da residência concordarem com a adoção.

Os bichinhos vêm de casas de cuidadores independentes, que são resgatados e cuidados. O processo passa também por um bate-papo com os responsáveis pelos animais, seguido do questionário respondido. O candidato deve observar itens importantes para a segurança dos bichinhos, como o local onde o animal será alocado, não pode ter acesso à rua e o apartamento deverá ser telado.

Para quem quiser realizar doações, a iniciativa recebe rações secas e úmidas para cães e gatos, produtos de higiene pet e limpeza, areia sanitária, medicamentos, acessórios pet e jornais.

Serviço

Adoção Pet – Boulevard para Amar

Edição especial de Natal com Projeto Acalanto DF

Sábado, 16 de dezembro

Das 11h às 18h

No Boulevard Shopping – Setor Terminal Norte

Classificação indicativa livre