Shopping oferece peças clássicas, histórias de folclore e shows de mágica

Programação infantil de agosto do Terraço Shopping tem atrações aos sábados e domingos

O Terraço Shopping preparou uma programação infantil diversificada para os fins de semana de agosto, a começar deste sábado (5).

No primeiro fim de semana, Aladdin cover, com a Cia Starte, conhecerá a princesa Jasmine, no sábado, dia 5 de agosto, e juntos descobrirão muitas magias por meio da lâmpada mágica. O gênio e Jafar também aparecerão, sempre dificultando a vida deles. Já no domingo (6), com a Trupe Oja Laió, será a vez da jovem Cinderella ver todos indo ao baile no castelo e, sem esperança de participar, é surpreendida com a aparição da Fada Madrinha, que tentará ajudá-la a encontrar o amor verdadeiro.

No dia 12, sábado, será dia da turma do Peter Pan, com a Cia Starte, que apresentará De Volta à Terra do Nunca. Sininho, com seu pó de fadas, e a menina Wendy ajudarão o garoto a salvar todos das garras do Capitão Gancho. No domingo (13), com a Trupe Oja Laió, será a vez da boneca Emília ganhar uma festa surpresa e uma nova roupa de presente. Dona Benta aproveitará para falar sobre tradições, contando histórias para os presentes. Tudo com muita música e brincadeiras.

Nos dias 19 e 20, o tema será Folclore. No sábado, a contadora de histórias infantis, Nyedja Gennari, irá celebrar o mês do Folclore brasileiro trazendo contos populares e histórias passadas de geração em geração, com direito a adivinhas e trava-línguas. A Trupe Oja Laió apresentará, no domingo, Alice no País do Folclore. A personagem visitará as lendas brasileiras junto com o Chapeleiro Maluco.

No último sábado do mês, dia 26, o mágico Tio André apresentará um show diferente, onde as crianças não apenas assistem, mas também fazem parte do espetáculo. A abertura é visual, com música e muitas mágicas interativas e cômicas, com um humor puro e saudável. E no domingo (27), a programação encerra com o clássico João e o Pé de Feijão, da Trupe Oja Laió. As crianças que forem ao shopping assistir à peça descobrirão o que acontece quando João resolve plantar as sementes que adquiriu em troca de sua vaca.

Mais informações: www.terracoshopping.com.br