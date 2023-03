Shopping oferece oficina de instrumentos musicais e teatrinho

Atividades ocorrem no Espaço Conjunto Sustentável, localizado no 2º piso do Shopping Conjunto Nacional

Aos fins de semana, o Conjunto Nacional promove diversas atividades infantis com muita diversão e aprendizado. No mês de março, a programação inclui oficinas e teatrinho infantil. Todas as atividades são gratuitas e ocorrem no Espaço Conjunto Sustentável, localizado no 2º piso, na Praça de Alimentação Norte.

No sábado e domingo os pequenos terão a Oficina de Instrumentos Musicais. A criançada vai aprender a construir seus próprios instrumentos com materiais recicláveis. Serão feitos tambores, chocalhos, xilofone, garrafa de chuva e muito mais. No final, as crianças farão uma apresentação musical com a “orquestra da sustentabilidade”. Para participar é necessário efetuar a inscrição, previamente, pelo celular, no aplicativo do shopping.

Além das oficinas, no domingo (12), as crianças poderão se divertir com a história “Água Fonte da Vida”, contada pela Cia Néia e Nando. A trama aborda a preocupação dos peixes de um rio com a situação da água, que está cada vez mais turva. Além disso, a represa está prestes a secar. Vendo a situação, os peixes decidem pedir a ajuda da empoderada Dona Flor, que mora perto do rio. Dona Flor descobre o causador da poluição e mobiliza toda a comunidade aquática e ribeirinha para combater esse terrível crime ambiental. A atividade acontece às 14h, no Espaço Conjunto Sustentável, com acesso livre e gratuito.

Serviço:

Oficina Instrumentos Musicais

Data: 11/03 (sábado) e 12/03 (domingo)

Horários das oficinas:

Sábado, 11 de março – às 14h, às 15h30 e às 17h | Domingo, 12 de março – às 16h e às 17h30

Local: Espaço Conjunto Sustentável – 2º piso, na Praça de Alimentação Norte do Conjunto Nacional

Contação de Histórias – .“Água Fonte da Vida”

Data: 12/03 (domingo)

Horário: às 14h

Local: Espaço Conjunto Sustentável – 2º piso, na Praça de Alimentação Norte do Conjunto Nacional