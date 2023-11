Shopping celebra 40 anos com semana de shows

Em 10 de novembro, os clientes serão surpreendidos com mimos e atrações imperdíveis distribuídas pelos corredores e espaços comuns do PKS

A semana é muito especial para o ParkShopping. O centro de compras e experiências faz 40 anos e celebra sua história com Brasília em uma Party at the Mall. Em 10 de novembro, os clientes serão surpreendidos com mimos e atrações imperdíveis distribuídas pelos corredores e espaços comuns do PKS. Apresentações artísticas, delícias gastronômicas e personagens para animar a festa estão na programação. As lojas também celebram a data com ativações diversas.

Festa não é festa sem música. Quem for comemorar o aniversário com o ParkShopping será embalado pelo som de bandas e DJ’s, que se revezam para agitar a Party at the Mall. Juninho di Sousa (@juninhodisousa) abre a série de shows do dia, trazendo ao palco montado no Espaço Gourmet (2° Piso) versões e interpretações de grandes clássicos do jazz e da Bossa Nova, passando por Tom Jobim, João Gilberto, Milton Nascimento, Frank Sinatra, Beatles e muito mais, a partir de 12h30. Juninho di Sousa e banda brilham ainda às 15h no palco próximo à Praça Central. Os shows contarão com os músicos Aelton di Sousa, no contrabaixo, e Lucas Pimentel, na bateria.

O Duo Vemares (@vemares), formado por Verena Bello e Marcus Lopes, embala o evento com Pop Music, a partir das 15h, no Espaço Gourmet (2° Piso). O Vemares também se apresenta às 17h30, no palco próximo à Praça Central. Gustavo Trebien (@gustavotrebien) traz seu talento e repertório para festa com o show Acústico, a partir de 18h30, no Espaço Gourmet (2° Piso). Às 20h30, ele canta no palco próximo à Praça Central. A música na Party at the Mall também sairá das picapes de DJ’s da cidade. Diogo NK, Thaís Katze, Wendel Sousa, Marcus Santz e Eddu se apresentam nos intervalos das bandas, entre 10h e 22h nos dois palcos musicais e no corredor da Zinzane e Havaianas.

Os clientes serão presenteados com ilhas que servirão delícias gastronômicas como brownies, cookies, bem-vividos e pipoca gourmet, além de drinks não alcóolicos para as crianças e espumantes para os adultos. As plataformas com comidinhas e bebidas ficarão no Espaço Gourmet, no corredor do Innova Café e em frente à C&A – 2° Piso.