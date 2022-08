Sexta-feira (19) tem show com a Cia. de Comédia Setebelos

Às 19h, no anfiteatro, em apresentação que integra o especial Mês dos Pais do complexo de gastronomia e entretenimento

A próxima sexta-feira (19) será de boas risadas no Pontão do Lago Sul. Às 19h, a Cia. de Comédia Setebelos se apresenta no anfiteatro do complexo em um stand up show com Daniel Villas Bôas e Saulo Pinheiro.

O espetáculo tem duração entre 45 e 60 minutos, e a capacidade é limitada. A dica é chegar cedo para assegurar o seu lugar. Não é permitido levar alimentos ou bebidas para o anfiteatro.

O stand up show integra a programação de eventos do Mês dos Pais do Pontão e a arte de fazer rir é marca registrada da Cia. de Comédia Setebelos, que acumula um extenso repertório das mais hilárias apresentações de stand up comedy. A especialidade da companhia é o Humor com H Maiúsculo. Humor inteligente com aguçado senso de improvisação e muita versatilidade em todas as suas linhas: stand up comedy, peças teatrais, rádio e até mesmo a arte do clown. O profissionalismo também é marca registrada do grupo, hoje reconhecido como uma das principais companhias de teatro do Capital Federal e revelação entre as trupes do país. O grupo já passou por 12 capitais.