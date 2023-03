Sexóloga lança o workshop “Degustação do Prazer”

O “Degustação do Prazer” tem por objetivo “ajudar a mulher a se conectar melhor e mais fácil consigo mesma”

A psicóloga e sexóloga Luisa Miranda está lançando um workshop voltado às mulheres. O “Degustação do Prazer” ocorre neste sábado (11), às 14h, no Lake View Resort (Setor de Clubes Sul).

Luisa conta que o objetivo é “ajudar a mulher a se conectar melhor e mais fácil consigo mesma através dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar”. “Não sabe do que gosta? Perfeito, a gente descobre juntas”, garante.

“Como você se sente agora? Aposto que na correria, cheia de coisas para fazer e sem tempo para pensar em si e nas coisas que gosta. Sei exatamente como é”, comenta a sexóloga, que atua há 12 anos “ajudando as pessoas a sentirem mais prazer sendo elas mesmas”.

O workshop vai oferecer comida, bebida, música e experiências sensoriais. O valor é de R$ 200 por pessoa. Para participar, basta fazer a inscrição no formulário.

Serviço

Degustação do Prazer

Workshop sobre sexualidade com a sexóloga e psicóloga Luisa Miranda

Sábado, 11 de março

A partir das 14h

Lake View Resort Hotel – Setor de Clubes Sul, trecho 4, conjunto 3A, lote 1/C

Inscrições no formulário