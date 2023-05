Roberto de Carvalho agradece ‘tsunami de carinho’ após morte de Rita Lee

Na missa de sétimo dia, fãs da artista se manifestaram de forma silenciosa, com botons e camisetas em homenagem a Rita Lee

Bruna Calazans

São Paulo – SP

Roberto de Carvalho, 70, agradeceu o carinho que vem recebendo de amigos e dos fãs de Rita Lee. A cantora morreu na semana passada, aos 75 anos.



“Só tenho a agradecer o carinho e o amor que veio como um tsunami em cima da família e em cima de nós todos”, disse ele em conversa com a imprensa ao sair da missa de sétimo dia da cantora.



Ao fim da cerimônia, o público se organizou para abraçar os familiares de Rita que estavam presentes.

“Tenho certeza que o sopro que gerou esse tsunami foi do meu amor, da minha amada, que eu espero que esteja assistindo tudo isso que está acontecendo aqui”, disse o músico.



Antônio Lee, o filho mais novo de Rita, deixou a cerimônia logo após o fim. Ele não falou com jornalistas.

A missa aconteceu na Paróquia São Pedro e São Paulo, na capital paulista.



Todas as cadeiras da Igreja, que comporta cerca de 250 pessoas, estavam ocupadas. Filho da cantora, João Lee foi um dos primeiros a chegar, junto com Guilherme Samora, amigo e biógrafo da artista.



Os fãs da artista se manifestaram de forma silenciosa, com botons e camisetas em homenagem a Rita Lee. Um clima diferente do velório na semana passada, entoado por cantoria dos maiores sucessos de Rita.



“Tenho certeza que a Rita não queria uma eucarista triste hoje”, disse o padre Marcelo Francisco Leite.

Ao longo da celebração, o pároco fez uma série de homenagens para a artista. Leite enalteceu a carreira de Rita Lee, a contribuição dela especialmente para as mulheres.



O religioso afirmou durante a missa que “o maior fã de Rita Lee foi Deus”. “Foi quem a criou e viu que sua obra deu frutos, que sua obra manifestou através da música muitos ensinamentos”, disse.