Setembro tem diversão com teatro e palhaçaria no DF Plaza Shopping

Famílias podem curtir os finais de semana com espetáculos gratuitos

Em continuidade a programação infantil especial, o DF Plaza Shopping segue a todo vapor proporcionando alegria e gargalhadas para toda família aos sábados e domingos do mês de setembro, sempre às 15h, no piso térreo com apresentações de mágica, palhaçaria, música e espetáculos teatrais.

No dia 3 de setembro, a magia começa com o Tio André e o seu incrível Show de Mágica. A apresentação será animada com músicas e humor, despertando a imaginação de todo o público. No domingo, 4 de setembro é a vez da peça A Revolta dos Brinquedos, com a Cia Neia e Nando, que narra a história de Clara, uma menina mimada, que não dava muito valor aos brinquedos porque sabia que, quando quebrassem, ganharia outros novos. Não satisfeitos com a situação, os brinquedos decidem fazer algo para reverter o problema.

Em 10 de setembro, entra em cena o Mamulengo Presepada (Chico Simões) com seu espetáculo O Romance do Vaqueiro Benedito, que conta a história de Benedito, Margarida e do boi Estrela, que se juntam para fugir do capitão rumo à cidade em busca de abrigo. Chegando lá a Cobra Grande e outros bichos passam a protegê-los dos perigos. No dia 11, é a vez de se divertir com as façanhas da Dora Aventureira com a Cia Neia e Nando. Dora e seu melhor amigo Botas acham o portal para a terra dos contos de fadas e acabam chegando na cidade das esmeraldas do Mágico de Oz. Botas é pego pelo feitiço da Bruxa Má do Oeste. Dora terá que ajudar o seu amigo encontrando o grande Mágico de Oz. O que acontece depois? Dora vai conseguir achar o grande Mágico de Oz? Será que o seu maior vilão, o Raposo, vai aparecer?

O final de semana começa com presepadas, no dia 17 com o espetáculo Pra Subir na Vida com a Cia Pirilampo e traz as peripécias do palhaço Pipino e seu amigo Firula que tentam realizar o sonho de ganhar um milhão. No dia 18 é a vez da Cia Neia e Nando apresentar O Casamento da Dona Baratinha. Enquanto varria a soleira da porta, Dona Baratinha encontrou uma moeda de prata. Rica com o achado, Dona Baratinha decidiu casar-se. Isso chamou a atenção do Galo, do Cachorro e do Dom Ratão, uma ratazana convencida. Dona Baratona, muito sábia e melhor amiga de dona Baratinha, vai colocar à prova cada pretendente. Apesar de bonitão, o Dom Ratão não era o melhor pretendente. Fica a lição: as aparências enganam.

E para encerrar o mês, a alegria ficar por conta do grupo Matrakaberta com Contação de História e Musicalização Infantil, serão contadas histórias intercaladas com canções infantis e brincadeiras lúdicas. E no dia 25, a Cia Neia e Nando encena a Menina e O Urso, que narra a saga de uma garotinha chamada Masha mora na floresta com seu cachorro, sua cabra e seu porco, e muitas vezes enfrenta as situações mais engraçadas. Ela faz amizade com um urso bastante paternal, que tenta mantê-la longe do perigo.

Programação:

03/09 (Sábado) – Show de Mágica – Tio André

04/09 (Domingo) – A Revolta dos Brinquedos – Teatrinho cia Neia e Nando

10/09 (Sábado) – O Romance do Vaqueiro Benedito – Cia Mamulengo Presepada

11/09 (Domingo) – Dora Aventureira – Teatrinho Cia Neia e Nando

17/09 (Sábado) – Pra Subir na Vida – Cia Pirilampo

18/09 (Domingo) – O Casamento da Dona Baratinha – Teatrinho Cia Neia e Nando

24/09 (Sábado) – Contação de História e Musicalização Infantil – Matrakaberta

25/09 (Domingo) – A Menina e O Urso – Teatrinho Cia Neia e Nando

Mágica, palhaçaria e teatro

