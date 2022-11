Sesi-DF, Senai-DF e Fibra participam da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O evento, que ocorre anualmente em Brasília, vai até o dia 4 de dezembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Apresentações de música e de teatro, exposição de trabalhos educacionais, minicursos das áreas de tecnologia da informação e de design e inscrição em cursos de qualificação são algumas das ações previstas para o estande da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), do Serviço Social da Indústria do DF (Sesi-DF) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF) na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

O evento, que ocorre anualmente em Brasília, será de 28 de novembro a 4 de dezembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O tema desta edição é Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e a realização é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Finep – Inovação e Pesquisa e do governo do Distrito Federal. Os recursos para realização da Semana são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

O objetivo da iniciativa é mobilizar a população, em especial as crianças e os jovens, sobre temas e atividades de ciências e de tecnologia, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação.

A abertura oficial da Semana ocorreu na manhã desta terça-feira (29). No palco principal, os alunos da 14ª turma do Vira Vida apresentaram as músicas Trem-Bala, de Ana Vilela, e Anunciação, de Alceu Valença, com instrumentos feitos de materiais reciclados. O programa, executado pelo Sesi-DF, atende adolescentes e jovens de 15 a 21 anos em situação de extrema vulnerabilidade social.

Alunos do Novo Ensino Médio do Sesi-DF, acompanhados de professores de Linguagens e suas Tecnologias, apresentarão a peça dramatúrgica Marias do Brasil — Arte, Ciência e Revolução, que aborda a história social e cultural da ciência no País. O teatro será encenado no palco principal nos seguintes dias e horários:

30 de novembro às 16h

1º de dezembro às 13h

3 de dezembro às 10h

4 de dezembro às 11h

No mesmo espaço, no dia 4, às 16 horas, um grupo de estudantes do Senai Gama apresentará ao público o aplicativo Voz Libras. Por meio de inteligência artificial, o projeto prevê tradução eletrônica e em tempo real do português para a língua brasileira de sinais (libras), permitindo assim a interação de um ouvinte com uma pessoa surda.

Além disso, o protótipo do aplicativo Voz Libras estará exposto no estande para que os visitantes façam testes e depois uma avaliação da ferramenta. A ação busca validar o uso do mecanismo em espaços educacionais e corporativos.

Haverá ainda o SenaiLab, Espaço Maker do Senai-DF, local onde os participantes conhecerão um ambiente que estimula o conhecimento, a pesquisa, a iniciação científica e a formulação de ações colaborativas que ressaltam a importância da inovação no aprendizado, alinhadas às necessidades profissionais da indústria 4.0.

O horário de visitação ao estande será das 8 às 18 horas, até 4 de dezembro.