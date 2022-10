Sesc + W3 oferece shows gratuitos neste fim de semana

Samba Urgente, 7 na Roda, Kika Ribeiro e Filhos de Dona Maria são algumas das atrações do festival, que ocorre na 504 Sul e na Infinu (508)

Neste sábado e domingo, dias 22 e 23, o Sesc-DF realizará uma série de atividades culturais para toda a família, bem no centro de Brasília, em dois locais, na 504 Sul e no Infinu. A ideia é propiciar a democratização do acesso à arte, além de contribuir para a promoção, divulgação e incentivo da cultura musical da nossa capital.

A gerente da unidade da 504 Sul, Cristina Nogueira disse que serão diversas atrações musicais durante dois dias de muita festa e diversão. “Além do Show com o grupo Samba Urgente haverá programação cultural especial. A programação é voltada para a comunidade local e quem busca programação para o final de semana. E para receber tanta gente talentosa, a recém revitalizada unidade Sesc 504 Sul Alberto Salvatore Giovanni Vilardo será a combinação perfeita neste evento. Isso porque o local está constantemente incentivando intervenções de arte e cultura, cultivando a essência histórica da região”, disse.

A W3 Sul é rica em arquitetura modernista, com construções e espaços que surpreendem quem mora e quem visita, a avenida será mais uma vez palco de um grande espetáculo. A iniciativa é uma realização do Sesc-DF, com parceria do Infinu e PicniK.

Confira a programação:

Agenda Cultural Sesc + W3

Sesc 504 Sul – SÁBADO

17h – DJ

18h – Samba Urgente

19h30 – Cortejo Orquestra Alada

20h – DJ Maiê

20h30 – Vinícius Vianna + Serginho Morais

Infinu – SÁBADO

17h – Choro Prosa

18h30 – Choro Delas

19h30 – DJ Tamara Maravilha

20h – Chegada Cortejo Orquestra Alada

20h30 – Filhos de Dona Maria

Sesc 504 Sul – DOMINGO

17h – Kika Ribeiro

18h – DJ Maiê

19h – Marcio Marinho + Victor Angeleas

20h – DJ

20h30 – Regional Segura Elas

Infinu – DOMINGO

17h – DJ Pops

18h – 7 na roda

19h30 – DJ

20h – Samba do Buraco do Tatu