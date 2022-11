Seminário gratuito sobre preconceito e lutas femininas está com inscrições abertas

Evento acontece em Brasília e reunirá especialistas em temas relacionados à mulher

A conquista pela plena igualdade de direitos ainda é uma constante luta feminina. O Seminário “Mulheres, Justiça e Futuro” acontece no dia 9 de novembro, na sede da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe), em Brasília, e contará com personalidades que contribuem para discussões sociais importantes.

Serão abordados temas como racismo e equidade, percurso das mulheres entre uniões e movimentos, igualdade e diversidade nos tribunais e direitos humanos. O evento contará com a presença de importantes nomes do ramo jurídico, além das fundadoras do Coletivo “Elas Pedem Vista”, Manuela Simões, do Coletivo “Elas Discutem”, Nina Pencak, e da integrante do “Movimento Tributos a Elas”, Maria Dionne de Araújo Felipe.

Para contribuir com as discussões, será lançado o livro Subversivas, da autora Gisèle Szczyglak, Ph.D. em Filosofia Política. A obra filosófico pragmática é destinada às mulheres, no sentido de transformar a sociedade e vivenciar, na prática, a luta pelos próprios direitos.

As inscrições são gratuitas. Para se inscrever, acesse o formulário.

O evento também será transmitido ao vivo pela TV ANAFE.