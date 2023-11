Seminário divulga resultados do projeto “Acolhidos por meio do trabalho”

O evento ocorre das 9h às 12h30, no auditório da Sede da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB)

A Associação Voluntários para o Serviço Internacional Brasil (AVSI) promove, no dia 7 de dezembro, um seminário que vai divulgar os resultados da sua atuação no projeto “Acolhidos por meio do trabalho”, nos últimos quatro anos, com foco na integração de venezuelanos no Brasil. O evento ocorre das 9h às 12h30, no auditório da Sede da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB). Para participar, basta se inscrever no formulário.

Na ocasião, serão apresentados os resultados da pesquisa de efeito e impacto sobre a integração socioeconômica em cidades acolhidas, com a participação de representantes de diversas instituições e organismos internacionais que atuam em parceria com a Operação Acolhida – resposta humanitária do Governo Federal direcionada ao atendimento de refugiados e migrantes venezuelanos.

Mais sobre o projeto

Em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), atualmente, a AVSI Brasil atua no registro e regularização dos refugiados e migrantes que entram no Brasil e na gestão de seis espaços de abrigos em Roraima, hospedando atualmente nos centros de acolhidas cerca de 6,8 mil venezuelanos.

Compreendendo que uma efetiva integração socioeconômica dessa população no Brasil é um percurso humano integral, que implica acolhimento, proteção, promoção e integração e que este último é fortemente relacionado à capacidade de autonomia e sustentabilidade social e econômica dos refugiados e migrantes nas novas cidades de acolhida, a organização desenvolveu o projeto “Acolhidos por meio do trabalho”, iniciativa que promove as capacidades individuais dos refugiados e migrantes venezuelanos abrigados em Roraima, visando facilitar a integração comunitária e o acesso ao mercado de trabalho junto ao setor privado, promovendo também a interiorização voluntária de venezuelanos para trabalharem formalmente em outras localidades brasileiras.

Além de acompanhar todo o processo de recrutamento e seleção, o projeto “Acolhidos por meio do trabalho” garante uma companhia humana da equipe da AVSI Brasil às famílias interiorizadas, durante os primeiros três meses na cidade de destino, assegurando acompanhamento de assistentes sociais para os venezuelanos contratados e seus familiares, e moradia temporária digna. A intenção é facilitar a adaptação dos assistidos junto à população local e assegurar os seus direitos, promovendo ainda o diálogo com a empresa e a permanência no trabalho.

Nesta iniciativa, se insere a Casa Bom Samaritano, gerida pela AVSI Brasil e o Instituto Migrações e Direitos Humanos/Fundação Scalabriniana, que se desenvolve em um espaço cedido em comodato gratuito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília.

O projeto “Acolhidos por meio do trabalho” é uma aliança entre a Fundação AVSI, AVSI USA, implementado pela AVSI Brasil e Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), o projeto conta com o financiamento do Departamento de População, Refugiados e Migração (PRM), do governo dos EUA, de forma a apoiar as ações da Operação Acolhida no Brasil.

Serviço

Seminário: Estudo de Avaliação de Efeito e de Impacto da Integração Local de Refugiados e Migrantes Venezuelanos no Brasil

Data: 07/12/2023

Horário: 9h às 12h30

Local: Auditório da Sede da Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB),

Endereço: SE/Sul Quadra 801 Bloco B, Brasília/DF, CEP: 70.200-014

Inscrições: forms.gle/VBJexYxeDYZUXYnn9