Sarau-Vá chega ao fim da primeira fase com GOG, Japão Viela 17 e Letícia Fialho

A próxima edição celebra os nove anos de vida do projeto e encerra mais uma etapa que inundou as ruas da Ceilândia com poesia nos últimos quatro meses

Na próxima sexta-feira, 21/10, a partir das 19h30, acontece, na Praça da Bíblia, P Norte, Ceilândia, a 11ª edição do Sarau Voz e Alma (Sarau-Vá). O último sarau desta etapa foi pensado para celebrar as nove primaveras completadas em setembro, por este, que é um dos encontros de poesia mais tradicionais do Planalto Central.

Nesta oportunidade, a organização trouxe nomes de peso para uma programação repleta de ritmo, som e muito afeto. Como mestre de cerimônias, O Bairrista, que recebe três participações especiais como poetas nos palcos: GOG, Japão Viela 17 e Letícia Fialho. A apresentação musical fica por conta de VeiOeste e DJ Klap.

“Reunimos quase 200 poetas em 10 edições realizadas até agora. Desde os mais experientes até quem teve o Sarau-Vá como primeiro palco sentiu aquele friozinho na barriga e a responsabilidade de recitar versos que façam sentido e tragam mais força para as pessoas que estão no público”, comenta Guilherme Azevedo, um dos organizadores do evento.

Tradição oral e poesia nas ruas

Os palcos do Sarau-Vá, nesses nove anos de resistência, moldaram o cenário cultural de Ceilândia, como um verdadeiro oráculo poético, inspirando diversos movimentos e agentes culturais da cidade. Por meio de um poema, um conto, ou uma letra de música, artistas locais compartilham sua história e sua visão de mundo com a periferia urbana do Distrito Federal. Esse movimento, durante quase uma década, trouxe às ruas da Ceilândia um espaço de produção poética, em aproximadamente 400 edições. Tradição e resistência são palavras de ordem para esse palco aberto, gratuito e permanente na história candanga contemporânea.

Serviço

Sarau-Vá – Sarau Voz e Alma

Local: Praça da Bíblia – St. P QNP 19 E – Ceilândia, Brasília – DF, 72241-803

Horário: 19h30

Artistas da programação:

Mestre de Cerimônias – O Bairrista;

Poeta Convidada – Letícia Fialho;

Poeta Convidado – Japão (Viela 17);

Poeta Convidado – GOG;

Apresentação musical – VeiOeste;

DJ – Klap.