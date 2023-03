Sarau ocupa Complexo Cultural Samambaia com tarde de espetáculos gratuitos na sexta (31)

Comemoração será com uma tarde cultural recebendo a cantora de R&B de Samambaia, Taliz, que lançou o single “Encosta em mim” neste mês

O palco do Complexo Cultural Samambaia, localizado na QS 103 de Samambaia, vira palco do Sarau Complexo, movimento cultural de Samambaia que uniu forças e deu nome ao espaço de cultura da cidade. Nesta sexta-feira, 31 de março, diversos artistas do Distrito Federal sobem ao palco para promover as mais diversas expressões artísticas à comunidade de Samambaia em um novo horário: das 15h às 20h.

Para festejar mais uma edição do ‘Sarau Complexo’ a comemoração será com uma tarde cultural recebendo a cantora de R&B de Samambaia, Talíz, que lançou o single “Encosta em mim” neste mês. A programação tem música independente com a banda brasiliense Sonda Mãe, Diego Azevedo, Ângela Vitória, Felipe Costa e Jad Teles, além de muito jazz e soul com o cantor Amaro Vaz.

E tem programação para infantil com a Cia de Teatro As Amoras, com Thaís Felizardo e Cristina Leite Dança, muita dança com Alan Mariano e Karitiana e a Cia Transições de Dança. Manifestações de cultura popular com o grupo Mamulengo Presepada e o Palhaço Psiu. Coral Embalando Sonhos, poesia regional com Beth Jardim, Artigo Maloka e recital de poemas com o poeta Luiz Vieira e a poetisa Luh Veiga.

Nesta edição o projeto Sarau Complexo tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF) e da Administração Regional de Samambaia, que sabendo da importância de valorizar as raízes culturais, manifestadas nas músicas, danças, teatro, busca se envolver e apoiar o projeto do Sarau Complexo na cidade levando momentos lúdicos aos quatro cantos da cidade.

“O Sarau Complexo é um movimento que surgiu pela comunidade cultural de Samambaia com o objetivo de incentivar o desenvolvimento das manifestações socioculturais na comunidade, conhecer os artistas locais, oferecer momentos de lazer à população, aquecer o comércio local e expandir o acesso à cultura”, declara Ronald Marques, organizador do evento.

Sarau Complexo

Sexta-feira, 31 de março de 2023

Local: Complexo Cultural Samambaia

QS 301 cj 5 lote 1- Samambaia –DF

Das 15h às 20h

Gratuito e livre para todos os públicos