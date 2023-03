Sanfoneira Paula Vidal realiza evento para recuperar instrumento

Paula Vidal teve sua sanfona roubada em dezembro de 2022 e agora luta para arrecadar fundos através do Bailão do Cerrado, que acontece neste sábado, na Infinu

O “Bailão no Cerrado” está de volta às terras brasilienses. O evento produzido pela banda As Fulô do Cerrado, que foi sucesso presencial em 2019 e na edição “laive” em 2020, agora retorna com uma causa nobre, em prol da compra de uma nova sanfona para a sanfoneira Paula Vidal.

Paula teve seu instrumento roubado em dezembro de 2022, uma sanfona italiana de 120 baixos, e está na busca de conseguir uma nova, para continuar firmemente os seus trabalhos, que encantam muita gente na cidade. Assim o Bailão do Cerrado terá toda a bilheteria revertida para essa arrecadação. O evento contará com As Fulô do Cerrado, Kirá, DJ Maiê, Samba das Amizades, Charretinha do Forró e Cerradims. Será na Infinu (506 Sul), no sábado, dia 11 de março, às 21h30, com ingressos a partir de R$ 20,00.

Foto: Davi Mello

Sobre Paula Vidal

Paula Vidal foi iniciada na música aos 12 anos de idade na Escola de Música Sacra Mara Vasconcelos em Brasília-DF, onde estudou piano clássico, bateria, violino e violão por 5 anos. Após esse período, continuou seus estudos musicais em diversas escolas incluindo a Escola de Música de Brasília, onde se formou em piano popular. Já atuou como tecladista e baterista de diversas bandas do DF. Desde 2017 integra a banda brasiliense de forró e cultura popular As Fulô do Cerrado. Em 2018 começou a estudar sanfona, e com muita dedicação vem se tornando um dos principais nomes femininos representantes do instrumento na cidade.

Serviço

Bailão do Cerrado – Edição Vakinha

Onde: Infinu 506 Sul

Quando: Sábado, 11 de março, 21h30

Quanto: Ingressos a partir de R$ 20

Classificação: livre

Ingressos no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/bailao-no-cerrado-edicao-vakinha-da-sanfona-paula-vidal/1906559

Mais informações: https://www.instagram.com/asfulodocerrado/